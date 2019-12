A l’occasion de la semaine nationale des forêts au mois de Novembre, ADVANS Tunisie a planté sa première forêt en Tunisie pour compenser sa consommation de papier pour l’année 2019. Cette action a été réalisé à travers un partenariat avec l’association Dream in Tunisia qui a déjà planté 650 000 arbres dans des zones arides depuis 2012, et en particulier dans le cadre de la campagne de plantation “1MillionTrees4Tunisia” pour lutter contre la désertification et contre les effets du changement climatiques.

C’est dans l’optique de s’orienter vers une stratégie environnementale et sociale en 2020 qu’Advans Tunisie a commencé à privilégier des initiatives écologiques dans son nouveau siège éco responsable ; à savoir économiser l’énergie, recycler les déchets et compenser sa consommation de papier. En ce qui concerne ce dernier point, ADVANS a fait le choix de planter 350 arbres fruitiers chez des agricultrices du groupement féminin de développement agricole SALEM à Oued Sbahiya (Zaghouan) non seulement pour compenser sa consommation de papier mais aussi pour aider ses femmes agricultrices à générer des revenus stables afin d’avoir un impact social.

Ayadi Akil , la présidente du GFDA salem affirme que 100 agricultrices membres souhaitent travailler mais elles n’ont pas les moyens pour aménager leurs parcelles agricoles à cause du manque de moyen.

Ainsi, plusieurs volontaires d’Advans Tunisie se sont mobilisées durant une journée pour planter plusieurs types d’arbres fruitiers (Oliviers chétoui, églantiers, bigaradiers, lauriers et jasmins). Cette belle union prouve une prise de conscience collective des collaborateurs d’Advans à l’environnement, un appui de « Dream in Tunisia » et de l’entreprise « Acacias for all », qui collabore avec les agricultrices planteuses d’arbres pour soutenir cette initiative.