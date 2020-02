La Première Édition 2020 des Business Weeks

Afin de répondre à la demande croissante de ses étudiants en formation en anglais professionnel, Wall Street English Tunisia lance une autre édition du Business English.

Wall Street English Tunisia, toujours soucieuse d’offrir des produits innovants, propose deux semaines de workshops 100% gratuits afin de permettre aux étudiants de perfectionner leur anglais dans un environnement professionnel.

Lors des éditions précédentes, Les Business-weeks ont connu un énorme succès non seulement auprès de nos étudiants, mais aussi auprès des professionnels venus nombreux pour découvrir la méthode Wall Street English et notamment participer à nos Workshops. Les formations ont permis à nos participants d’acquérir les compétences linguistiques essentielles pour réussir dans le monde de l’Entreprise.

Rappelons que la Business week s’est tenu du 27 Janvier 2020 au 7 Février 2020 . Le programme a été établi par nos professeurs certifiés Wall Street English, et comprenait différents sujets tels que : Business emails, Phone calls, Negotiations, Giving a presentation et des études de cas.

Cette tendance est révélatrice de la situation dans laquelle se trouve le monde des affaires en Tunisie. Un besoin qui glisse de plus en plus vers un anglais international et professionnel.

Pour cette édition, les choix des sujets ont permit de pratiquer l’anglais à travers des jeux de rôles, des tâches écrites et des présentations. Cette formation spécialisée en anglais des affaires a contribué à améliorer chaque aspect de la langue afin de mieux communiquer en milieu professionnel. Les deux semaines du Business English étaient plus intensives, plus riches et ont permis de répondre aux besoins réels de nos étudiants.

La méthode est basée sur la communication et s’adresse à toutes les fonctions qui veulent progresser rapidement en anglais oral des affaires. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter au WSE Lac: 70.244.777 / WSE Menzah: 70 021 900 ou envoyez un email à [email protected]

Les prochains événements:

C’est avec un immense plaisir que Wall Street English vous annonce la tenue de plusieurs événements en différents domaines:

Le premier événement à venir est intitulé Mon Expérience en Gestion du Sport. Il aura lieu le 11 Février 2020 à 18h à Wall Street English Lac 1 avec le président du Rugby Afrique Mr Khaled BABBOU, membre d’équipage de l’Association des Confédérations Sportives Africaines.

Le deuxième événement Zone Continentale Africaine de Libre-échange (ZLECAF), Entre Opportunités et Défis aura lieu le 12 Février 2020 à 18h à Wall Street English Menzah 6. Il sera présenté par Mme Sarah Limem MASMOUDI, PDG de Kilani Groupe, présidente de CNIP( Chambre Nationale de l’Industrie Pharmaceutique).

Le 3ème évènement ça sera un forum à propos le Marché du Travail Tunisien 2020: Défis et Opportunités sera présenté par 3 conférenciers invités: Mr Youssef FENNIRA, PDG de l’ ANETI (Agence Nationale pour L’emploi et le Travail Indépendant),Mme Ines BOUHARB, PDG de Excellia, et Mr Lamjed BETTAIEB, directeur général adjoint d’Esprit. Il aura lieu le 4 Mars 2020 à 18h à Wall Street English Lac 1.

Nous serions ravis de vous compter parmi nos invités.