La Banque Mondiale et la PNUD lancent “l’initiative The Economic Policy Dialogue”

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue aujourd’hui 22 Janvier 2020 au siège de Nations Unies à Tunis, Mr Steve Utterwulghe Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et Mr Tony Verheijen Représentant Résident de la Banque Mondiale en Tunisie ont annoncés le lancement de l’initiative ” The Economic Policy Dialogue”.

Cette initiative conjointe de l’EPD consiste en l’organisation de rencontres mensuelles regroupant les acteurs nationaux et internationaux, à Tunis et en régions, pour échanger avec les représentants du secteur public et privé, du monde académique et des affaires, en plus d’experts internationaux du développement.

Ces rencontres informelles ont pour objectif de favoriser un débat constructif, inclusif et transparent autour des défis économiques et sociaux actuels de la Tunisie. La première édition est prévue le 30 janvier sur le thème ” Croissance économique et capital humain ” .

Ces sessions de l’EPD seront organisées en 2020, selon un format innovant adapté à l’émergence de nouvelles idées et formes de consensus. L’objectif est de permettre l’identification communes par les acteurs nationaux des priorités économiques et de développement mais aussi des solutions envisageables aux défis posés.

A l’issue de ces débats, des recommandations seront faites pour amorcer et alimenter la réflexion sur les possibles réformes socio-économiques nationales à entreprendre. Elles visent à assurer dans le cadre des objectifs du développement durable, une meilleure employabilité des jeunes ou une plus large inclusion économique et financière.

Cette initiative Banque Mondiale/PNUD est considéré comme la première du genre dans la zone Moyen-Orient/Afrique du Nord et s’inscrit dans le cadre d’une approche pour un meilleure appui sur les volets économiques, sociaux et de développement à destination de la Tunisie.