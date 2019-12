Innov’i – EU4Innovation est un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie. Ce projet est financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

L’objectif général du projet Innov’i – EU4Innovation est de contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie, à travers le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Innov’i – EU4Innovation lance son premier appel à projets, qui s’inscrit dans le cadre de sa composante A, d’appui au renforcement de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation, et ce, pour une enveloppe maximale de 3 500 000 EUR (environ 11 MD tunisiens).

Les projets proposés dans le cadre de ce fonds devront obligatoirement concourir à tout ou partie des

résultats indiqués suivants :

– Le renforcement des activités et des services des structures d’accompagnement pour la création, le développement et l’accélération des entreprises innovantes et des startups tunisiennes.

– La dissémination des structures et des programmes sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les gouvernorats de l’intérieur

– Le plaidoyer et communication en faveur de l’entrepreneuriat innovant

– Le renforcement des partenariats et des connexions entre les écosystèmes tunisiens et internationaux

Éligibilité

Le demandeur doit être: Une personne morale établie en Tunisie depuis au moins 1 an appartenant à l’une des catégories suivantes : Organisation non gouvernementale / Association, entreprise privée et entreprise publique, établissement public à caractère non administratif (EPNA), opérateur du secteur public disposant d’une autonomie financière suffisante pour gérer le volume total de la subvention demandée

Soumission des candidatures

Les lignes directrices de cet appel, ainsi que les formulaires de candidature sont publiés et recevables en français sur le site web du projet www.innovi.tn

Le dernier délai de soumission des dossiers de candidature est prévu pour le 7 Février 2020, à 12h (midi) (heure de Tunis)

Des sessions d’information relatives au présent appel à projets seront organisées à Tunis, Sousse et Sfax.

Toute question ou demande relative au présent appel à propositions devront être adressées à l’adresse suivante [email protected]