HEC Montréal et SMU : intensification d’une collaboration continue et déjà bien établie

En marge d’un précédent partenariat entre la South Mediterranean University et HEC Montréal sur son programme de baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), SMU renouvelle l’expérience et lance son mini MBA via son école de gestion MSB.

À qui s’adresse le Mini-MBA?

Tout comme les MBA traditionnels, le mini-MBA s’adresse aux cadres et dirigeants d’entreprises qui sont déjà en activité et qui souhaitent actualiser leurs connaissances ou qui cherchent à relever de nouveaux défis sur le plan professionnel.

L’expérience d’apprentissage que propose le Mini-MBA de HEC Montréal et MSB a pour but de donner les outils et l’assurance pour se démarquer ; sans compter la fierté d’avoir suivi avec succès une formation de grande qualité.

Le Mini MBA: un accélérateur de carrière

Ce qui distingue le Mini MBA des MBA proposés à MSB, c’est qu’il s ‘agit d’une formation accélérée disposée en langue française.

En quelques mois, les participants gagneront l’assurance dont ils ont besoin pour assimiler et s’approprier les principaux fondements relatifs au MBA. Grâce à cette formation, ces derniers atteindront rapidement leurs objectifs de carrière et enrichiront leur candidature par exemple. Il s’agit d’une occasion unique d’acquérir des compétences de gestion qui peuvent immédiatement être mises en pratique et prendre les bonnes décisions tout au long de leur parcours professionnel.

De plus, le mini-MBA est un moyen rapide. En effet, en 6 mois seulement et à temps partiel, les participants pourront :

Développer une méthode de gestion qui prend en compte tous les aspects de l’entreprise ;

Renforcer leurs compétences génériques et se défaire des comportements routiniers qui entravent l’efficacité ;

Améliorer leurs connaissances, compétences et pratiques de gestion ;

Se familiariser avec les pratiques actuelles et reconnaître l’interdépendance des différentes fonctions de l’entreprise ;

Renforcer leur perspective stratégique ;

Comprendre l’impact des grandes tendances économiques et sociales sur la gestion d’entreprise.

Une Méthode pédagogique unique

Les principes pédagogiques régissant ce programme de formation s’intègrent dans la philosophie de HEC Montréal et la MSB, à savoir la formation participative. Ce programme utilise des méthodes actives d’enseignement où la pratique est alliée à la théorie. Les études de cas font partie intégrante du contenu de ce programme parce qu’elles encouragent le partage d’expérience et les échanges ainsi que l’innovation.

Cette formation phare condense les principaux thèmes du MBA en un programme qui comprend quatre modules totalisant 6 cours portant sur le Management stratégique, Marketing, Performance financière, Operations et logistiques, Habiletés de gestion des personnes et Globstrat.

Des Experts internationaux de renommée

Le programme comprend un encadrement par des professeurs d’exception provenant des deux institutions partenaires HEC Montréal et MSB et ayant tous un bagage professionnel inspirant.