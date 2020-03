Express FM renouvelle son attachement à respecter la protection de la vie privée

Express FM a publié vendredi 6 novembre, un reportage vidéo sur son site et sur sa page facebook, non conforme à sa stratégie éditoriale et aux valeurs journalistiques qu’elle défend. En effet, un de nos collaborateurs a filmé des personnes et publié la vidéo sans obtenir le consentement préalable des intéressés.

Étant conscients que cet acte n’est en adéquation ni avec la mission de notre radio ni avec les attentes de nos auditeurs, nous avons décidé de retirer cette vidéo et de partager de nouveau notre code éthique avec nos journalistes et l’ensemble de notre personnel dans le cadre d’une formation dédiée au cadre juridique de protection de la vie privée en Tunisie. Nous vous prions d’excuser cet acte contraire à nos valeurs et mettons tout en oeuvre pour que cela ne se reproduise plus.

Express FM renouvelle son attachement au respect de la vie privée et à l’éthique du métier journalistique.