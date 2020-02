Démarrage à Tunis du « RoadShow » sur le marché Nigérian

Le « RoadShow » sur le marché Nigérian a démarré le lundi 24 février au siège du CEPEX ; en présence de Mr Youssef Neji PDG du CEPEX, M. Bassam LOUKIL, Président de “Tunisia-Africa Business Council”, de M. Abdessalem LOUED, membre du bureau national de l’UTICA, ainsi que des membre de la délégation nigériane composée d’acheteurs de premier rang venu spécialement pour l’évènement.

Le programme de cette manifestation s’est articulé autour de deux principaux axes : une présentation du marché nigérian, aux industriels et exportateurs tunisiens, outre l’organisation de rencontres professionnelles entre les opérateurs tunisiens et les membres de la délégation nigériane de premier rang qui se sont déplacés spécialement à Tunis pour cette série de séminaires régionaux.

D’autres Roadshows qui visent principalement à sensibiliser les exportateurs tunisiens aux potentialités du marché nigérian et aux perspectives d’exportation sur ce marché, seront organisés le 25 février à Monastir par le biais de la Chambre de Commerce du Centre et l’UTICA et le 26 février à Sfax par le biais de la chambre de commerce de Sfax et l’UTICA.

Ce Roadshow est organisé par le biais du CEPEX, TABC et la Chambre économique africaine, dans le cadre de la plateforme « Think Africa », un réseau qui regroupe des structures d’appui publiques et privées en Tunisie qui sont au service des entreprises afin de mieux exporter vers les marchés de l’Afrique sub-saharienne. Ainsi cette activité s’insère dans le cadre du projet « Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains » (PEMA) initié sous le mandat du Ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et implémenté par la GIZ en coopération avec le Ministère du Commerce Tunisien et le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

À noter que le Nigeria, première puissance économique et premier producteur de pétrole d’Afrique, est aussi le pays le plus peuplé du continent n’est que le 15ème client et le 14ème fournisseur de la Tunisie en Afrique subsaharienne.

Le commerce bilatéral entre la Tunisie et le Nigeria a atteint seulement 29 millions de dinars en 2019. La Tunisie exporte principalement du plâtres (avec une part de 75% du total exporté), des Résines, du Triphosphate, de la Farine , ces produits ont contribué à la croissance de nos exportations vers le marché Nigérian de près de 42% pour atteindre 25.8 millions de dinars.

Le Nigeria fournit de son côté la Tunisie en coton (qui présente 48% des importations qui ont atteint 3.2 millions de dinars en 2019), Mr Mohamed SELLAMI directeur de la représentation commerciale du CEPEX à Abuja nous exposera ultérieurement plus en détails les spécificités de ce marché et les opportunités offertes aux entreprises tunisiennes.

Il est à noter que le volume des échanges commerciaux entre la Tunis et le Nigéria reste faible et en deçà des potentialités qui existe entre nos deux pays et que l’offre exportable, de part et d’autre, est bien plus large et peut englober des produits manufacturés comme les industries électriques, l’agroalimentaires, les matériaux de constructions, les produits pharmaceutiques et aussi les services tels que les TICs , le tourisme médical, l’enseignement supérieure et la formation professionnelle

Le projet PEMA est un projet prometteur susceptible d’apporter un réel impact sur le développement économique de la Tunisie. C’est un projet pilote qui a l’innovation de proposer une solution holistique à la fois au niveau institutionnel et privé. Sa particularité réside à offrir un appui cohérent pour accéder aux marchés africains via le renforcement des clusters et de l’écosystème ainsi qu’à travers la triangulation avec les entreprises allemandes.

Cette coopération vient opportunément soutenir les priorités du gouvernement tunisien à travers des projets de développement économique durable qui visent à réaliser une croissance inclusive, génératrice d’emploi et de revenus.