De Modern Leasing à BH Leasing Plus qu’un bailleur…un partenaire

Modern Leasing change de nom. Pour déployer à partir de mi-janvier sa nouvelle identité sous l’enseigne mère BH Leasing. Toujours attachée, à ces racines de modernité, ce changement intervient après 23 ans d’existence et exprime la volonté du groupe BH de mettre à jour sa nouvelle identité pour faire face à la concurrence, relancer les défis qui se présentent. Une initiative qui vient ancrer encore plus l’appartenance dans le groupe et développer les synergies entre les différentes filiales.

« Plus moderne pour mieux vous accompagner », BH Leasing marque l’importance de la qualité de la relation client et met en avant l’exigence de proximité dans sa nouvelle stratégie.

Une campagne de marque à 360° sera déployée durant un mois pour familiariser les partenaires et les clients avec la nouvelle identité visuelle valorisée comme il se doit.