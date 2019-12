Huawei Mobile Tunisie vient de nous surprendre avec un carton d’invitation dans le cadre d’un événement surpris pour les médias le 26 décembre 2019 dans l’après-midi au restaurant Le ROCHER Gammarth.

Un carton d’invitation « chic » intitulé « Together 2020 » qui nous rassemble autour d’un déjeuner presse honorablement organisé pour remercier les médias sur des années et des années de collaboration et de confiance.

Dans une ambiance festive et conviviale, la marque chinoise Huawei a choisi de clôturer son année 2019 entourée par ses partenaires médiatiques.

Huawei a voulu remercier tous ses partenaires médiatiques en Tunisie pour l’avoir accompagné tout au long de l’année 2019.

La cérémonie a été marquée par un style unique caractérisé par une ambiance festive et la bonne humeur.

Quiz, défis et plein de cadeaux !

Pour finir l’année en beauté, Huawei a remercié ses partenaires en lançant des jeux er défis avec la remise des cadeaux à tous les journalistes

Le géant chinois souhaite une nouvelle bonne année a tous et remercie tous ses partenaires

L’ambiance était chaleureuse, le déjeuner était délicieux ; il n y’avait pas mieux pour finir en beauté avec Huawei

Merci cher partenaire d’avoir pensé à nous !