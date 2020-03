BH Bank toujours solidaire contribue par 10 millions de dinars additionnels pour soutenir la lutte contre le Covid-19

Face à l’ampleur des besoins financiers exprimés par le Gouvernement pour lutter contre le Covid-19, le Conseil d’Administration la BH Bank décide d’octroyer en don le montant additionnel de 10 millions de dinars portant sa contribution globale à 11,4 millions de dinars,

Témoignant de sa solidarité réitérée et de son soutien conséquent, la BH Bank confirme, ainsi, son plus grand engagement citoyen et solidaire.