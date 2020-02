Banque Zitouna : Augmentation du Capital de Banque Zitouna et Reconduction de Monsieur Nabil El Madani en tant que Directeur Général

Les actionnaires de Banque Zitouna, réunis aujourd’hui, en Assemblée Générale Extraordinaire ont décidé d’augmenter le capital de la Banque de 175 367 232 DT à 265 000 000 DT, et ce, par l’émission de 89 632 768 nouvelles actions d’une valeur nominale égale à un (1) dinar chacune à libérer en totalité en numéraire.

Il est à rappeler que cette augmentation de capital est la deuxième augmentation opérée depuis le rachat de Banque Zitouna, par la Société MAJDA TUNISIA début 2019, après celle du mois d’avril 2019.

Ainsi et conformément à l’engagement pris avec la BCT et tel que prévu par le Business Plan actualisé de la Banque, les Fonds propres vont atteindre un niveau record de 458 MD, ce qui réconfortera la Banque en matière de respect des ratios règlementaires, et la mise en place de sa nouvelle stratégie axée sur le More Business, le Digital et le Développement à l’International.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration réuni le même jour, a décidé de confirmer sa confiance et la reconduction du mandat de Mr. Nabil EL MADANI, Directeur Général de la Banque, pour les trois prochaines années.