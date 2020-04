Attijari bank renforce ses mesures exceptionnelles au profit de ses clients

Eu égard au contexte difficile que vit la Tunisie, Attijari bank renforce ses mesures exceptionnelles pour accompagner davantage ses clients et non clients et s’engage à leur garantir plus de proximité et de disponibilité.

Cet engagement se traduit par la mise en place de plusieurs mesures exceptionnelles:

Le programme « Moussanada » pour soutenir les Professionnels et les Entreprises

Comme son nom l’indique, Moussanada est conçu pour la clientèle Entreprises, de la très petite à la grande, ainsi qu’aux Professionnels, et ce, afin de les accompagner dans ces moments difficiles. Le programme consiste en :

Des solutions à des besoins urgents en trésorerie ;

La possibilité de réadaptation du plan de remboursement initial ;

L’activation de toute autre mesure jugée adéquate et visant la reprise du cours normal de l’activité de l’entreprise.

Des facilités sur les comptes et sur les opérations en agence pour soutenir les Particuliers

En adéquation avec la politique gouvernementale, Attijari bank se veut rassurante et met en place les mesures suivantes permettant de donner plus de sérénité à ses clients:

Report de toutes les échéances de crédits aux particuliers (salariés) dont les revenus sont inférieurs à mille dinars, et ce, du 1er mars jusqu’au 30 septembre 2020;

Les échéances de crédit déjà prélevées au cours du mois de mars, seront restituées incessamment ;

Une augmentation exceptionnelle des autorisations de découvert pour le mois de mars à concurrence du montant de l’échéance du crédit ;

Mise en place d’une autorisation exceptionnelle et systématique de découvert sur le compte pour les clients ayant des crédits ;

Report des échéances d’autorisation de découvert jusqu’à fin juin 2020 ;

Gratuité des retraits et des versements déplacés à travers tout le réseau d’agence d’Attijari bank.

La carte bancaire, le moyen le plus sain, Attijari est toujours proche de ses clients

Augmentation des plafonds des cartes bancaires ;

Gratuité des retraits sur le parc de 235 GAB Attijari bank, pour les clients et non clients et sur les GAB des autres banques et la Poste Tunisienne ;

Offre gratuite des cartes prépayées Tawa-Tawa et Mobicash ;

Disponibilité sans frais des cartes Mobicash au niveau des points de vente de l’opérateur Ooredoo ;