Attijari bank confirme son engagement en faveur du développement économique et social et lance l’offre « رزقي « destinée aux professionnels et les Très Petites Entreprises (TPE)

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des TPE et de contribution à l’inclusion économique, Attijari bank a mis en place un dispositif de proximité conjuguant services financiers et non financiers proposés à travers son large réseau d’agences.

Ce dispositif innovant permet aux TPE de bénéficier d’un accompagnement global : solutions de financement spécifiques aux meilleures conditions, services d’assurance et d’assistance adaptés, placements profitables, services de banque à distance, services offerts à des conditions préférentielles auprès des filiales Attijari leasing et Attijari Gestion et un abonnement gratuit à la plateforme en ligne « SWIVER ».

Cette plateforme permet la gestion de la facturation, des règlements, du stock, des fournisseurs et des clients.

La mise en place de ce dispositif dédié aux TPE vient confirmer la volonté d’Attijari bank de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à renforcer le rôle joué par les TPE dans la dynamisation de l’économie nationale et la création d’emplois.

مع l’offre رزقي ، ثنيتك مسهلة