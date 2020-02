“Africa CEO Forum Awards”: Le Groupe tunisien Loukil parmi les nominés

L’Africa CEO Forum organisé par Jeune Afrique Media Group, récompensera le 9 mars prochain à Abidjan, pour la 8éme année consécutive, les entreprises africaines les plus performantes.

La liste des 26 nominés dans ce concours de l’Africa CEO Forum Awards, qui comprend cinq catégories de prix, vient d’être dévoilée.

Elle comprend le Groupe Loukil qui sera les seul groupe Tunisien nominé dans ce concours dans le cadre de la catégorie « African champion of the year » destiné à récompenser le meilleur Groupe Africain.

Inclusion financière, agro-industrie, TIC, énergies vertes, e-commerce, infrastructures : Voici donc une idée sur les 26 nominés qui représentent des figures emblématiques de la vitalité économique africaine dans l’ensemble du continent, qui sont en lice pour remporter les prestigieux prix décernés au soir du 9 mars.

« CEO of the year »

Dans la catégorie du meilleur dirigeant, concourront Austin Avuru, directeur général du producteur de pétrole nigérian Seplat, Zouhaïr Bennani, PDG du distributeur marocain Label’Vie, Hassanein Hiridjee, directeur général du groupe diversifié malgache Axian, James Mwangi, directeur général du groupe bancaire kényan Equity Group Holdings et Herbert Wigwe, directeur général de la banque nigériane Access Bank Group.

« African champion of the year »

Le champion africain de l’année sera déterminé parmi le groupe tunisien Loukil, le groupe de BTP Mota-Engil Africa, basé à Johannesburg, l’investisseur mauricien Ciel Limited, la nigériane United Bank for Africa et le géant marocain des phosphates OCP

« Gender leader of the year »

Pour la deuxième année consécutive, le Africa CEO Forum récompensera l’entreprise qui aura le plus œuvré en faveur du leadership féminin, notamment au sein de ses instances dirigeantes. Trois critères sont plus spécifiquement étudiés, la représentativité des femmes dans le conseil d’administration, le pourcentage de femmes au sein de son comité exécutif et enfin sa stratégie en matière de promotion du leadership féminin. La société hôtelière nigériane Transcorp Hotels Plc, le consultant Dalberg Advisors, la Société générale, Orange Middle East and Africa, GE Africa et Unilever

« Disrupter of the year »

Également créé en 2019, ce trophée distinguera une jeune entreprise (moins de dix années d’existence) particulièrement innovante. Ont été présélectionnés le fournisseur sud-africain de solutions de paiement Flutterwave Technology Solutions Limited, la start-up nigériane de recherche sur le génome 54Gene, le français Fonroche Lighting, spécialiste de l’éclairage public solaire, le vendeur de kits solaires Baobab+, le fournisseur nigérian de solutions énergétiques Daystar Power Group et la plateforme de petites annonces Ringier One Africa Media (ROAM).

« International company of the year »

Pour l’Award de l’entreprise internationale de l’année, le jury devra départager les français Alstom et Bolloré transport et Logistics, le nigérian iSON technologies et le singapourien Olam.

Il est à rappeler que le Africa CEO Forum, fondé en 2012, réunit chaque année décideurs des plus grandes entreprises africaines, investisseurs internationaux, dirigeants de multinationales, chefs d’État, ministres et représentants des principales institutions financières actives sur le continent.