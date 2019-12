La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a organisé le Jeudi 12 Décembre 2019 sa 7ème Conférence sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), autour de la thématique du «Rôle de la RSE dans le développement local et régional».

Cette 7ème Conférence RSE avait comme principal objectif de mettre en lumière le passage d’un concept technique de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Organisations (RSE/O) vers une culture où la responsabilité sociétale représente une valeur partagée. Ce passage favorise ainsi la coopération, la participation et l’apprentissage réciproque des expériences et des initiatives mises en œuvre par divers acteurs provenant des horizons différents.

En effet, cette conférence a été l’occasion d’ouvrir le débat sur les perspectives collectives, locales et régionales favorisant l’intégration des préoccupations et des solutions des différents acteurs territoriaux suite à la présentation des résultats du Mapping réalisé par le département RSE de la CONECT avec l’appui du programme «Ma3an» mis en œuvre par FHI360 et financé par l’USAID.

Ce mapping a mis en exergue les initiatives RSE/O dans des délégations choisies dans 10 gouvernorats de la Tunisie, à travers un balayage de l’état des lieux sur les engagements de différents acteurs locaux et les initiatives entreprises par les organisations publiques, privées et à but non lucratif.

Ce mapping a permis ainsi de percevoir comment les institutions de l’Etat , les associations, les ONG et les Entreprises privées approchent la question de la RSE/O, tout en identifiant les synergies existantes entre ces acteurs et les actions qui devraient être entreprises pour contribuer à la mise en place d’un cadre approprié à la promotion et au développement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Organisations en vertu d’un développement local et régional inclusif et durable.

A travers un 1er panel portant sur «Les initiatives RSE/O pour un développement territorial et local», un second panel portant sur «les synergies et partenariats entre les acteurs locaux en faveur d’un meilleur développement territorial et local pour faire de la RSE/O une valeur partagée» et deux workshops traitant la question de «comment favoriser le rapprochement entre les acteurs locaux pour une stratégie RSE/O commune et participative»; la 7ème conférence RSE de la CONECT a eu pour objectifs spécifiques de:

=> Mettre en valeur des initiatives RSE/O locales mises en œuvre par des acteurs publics, privés et de la société civile dans certaines régions de la Tunisie.

=> Identifier les synergies existantes et/ou à développer entre les différentes initiatives et les différents acteurs en faveur du développement local et régional.

=> Identifier l’implication des jeunes et des femmes dans cette mouvance visant le développement régional et territorial.

=> Identifier la possibilité de lancer un projet pilote dans une région donnée, visant à développer des synergies entre les acteurs autour d’initiatives RSE/O pouvant impacter le développement territorial et local.

=> Identifier des entreprises pouvant être labellisées RSE Tunisie de la CONECT.

Et comme pour chacune des précédentes éditions, ce dernier objectif a fait augure d’ouverture de la conférence à travers l’annonce de la labellisation RSE Tunisie de 4 entreprises tunisiennes à savoir: La caisse des dépôts et des consignations (CDC), la société CAP Valentine, la société SOPAT et l’entreprise Easy Movie. Ces entreprises se sont vues décerner leurs labels RSE pour 3 ans de la part du Bureau Veritas Certifications et la CONECT.