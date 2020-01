2e FORUM DES TECHNOPARKS TUNISIENS Recherche & Innovation collaboratives Evènement de réseautage

Tunis, 27 Janvier 2020. Après la première édition du Forum des Technoparks Tunisiens (Janvier 2019) qui avait pour finalité fondatrice de faire connaître les activités et services des technoparks tunisiens et de mieux les inscrire dans leur environnement national, professionnel, industriel, et de recherche et d’innovation, cette seconde édition 2020 se veut plus concrète et se focalise sur l’innovation collaborative en offrant un espace de réseautage et de partenariat entre les projets innovants à la recherche de partenaires et les industriels, entreprises et bailleurs de fonds qui pourraient être intéressés. La seconde édition du Forum a donc un objectif stratégique de networking de la recherche et de l’innovation pour tenter de combler le maillon manquant entre les projets innovants et le monde industriel.

Ce Forum est organisé par l’Association des Technoparks Tunisiens (Tunisia Technoparks) en collaboration avec le Ministère de l’Industrie et des PME, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministère des Technologies de l’Information et de l’Economie Numérique, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement, le Projet The Next Society et en partenariat avec Ernest & Young.

Plus de trois cents cinquante participants sont attendus à cette seconde édition dont soixante appartiennent à dix pays européens et méditerranéens. Plus de quatre vingt dix projets d’innovation et de partenariat, provenant de PME, de start-up, de chercheurs ou de Clusters, ont été sélectionnés parmi les 126 postulants.

Ce forum permet de renforcer la collaboration entre l’offre et la demande de l’innovation avec une focalisation sur le programme Horizon 2020, et ce en offrant un espace de contact, de réseautage et d’information sur les projets innovants à la recherche de partenaires. Huit thématiques feront l’objet de ce réseautage: Industrie 4.0, Biotechnologies, Energy, Environnement et Economie Circulaire, TIC, Nanotechnologies, Matériaux Textiles et Industries Agroalimentaires.

Cet évènement de réseautage vise, donc, à confirmer et à appyer le rôle des technoparks comme catalyseur de collaboration et de partenariat entre les chercheurs, les entreprises et l’ensemble des acteurs de l’écosystème des technoparks autour de projets collaboratifs d’innovation centrés sur les problématiques spécifiques de l’industrie et de l’économie tunisienne en général.

Ce Forum est organisé en partenariat avec la radio thématique Express FM.