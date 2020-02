12ème Salon de l’éco-construction & l’innovation Green Building Expo-Conférences 12’

L’évènement majeur de la construction écologique et durable en Tunisie

Expo-Conferences – Eco-Startup – Eco-Forum – Rendez-vous VIP one-to-one

Rendez-vous annuel : 25 et 26 Février 2020 au Palais des Congrès Avenue Med V à Tunis (new)

Depuis notre adhésion, début 2008, au concept de la construction écologique, le salon annuel de l’éco-construction fait l’objet d’un intérêt grandissant, notamment auprès des institutions et structures membres du programme de développement durable.

Pendant deux jours, Invest Consulting N.A présente des solutions innovantes et concrètes d’éco-construction, et d’éco-gestion du bâtiment et de l’habitat. Il a pu démontrer sa position de leader dans l’organisation de pareil évènement.

Une dynamique qui se confirme d’ailleurs à travers le succès émérite des éditions précédentes : les 12èmes Journées de l’éco-construction, l’économie d’énergie et l’innovation se veulent un lieu de synergie et d’échanges permettant les rencontres entre les différents acteurs du domaine, CITET, CTMCCV, OAT, CONECT, AFH, AFI, CDC, ONM, ENAU, CETIBA,… et les professionnels du secteur : architectes, ingénieurs, constructeurs, promoteurs, artisans, industriels, pour répondre ensemble aux enjeux de demain.

Aujourd’hui, Invest Consulting N.A a le plaisir de vous inviter aux 12èmes Journées de l’éco-construction, l’économie d’énergie et l’innovation. Cet évènement, programmé pour les 25 et 26 Février 2020 aura lieu au Palais des Congrès – Avenue Med V – Tunis (nouvel endroit).

Le thème principal : «POURQUOI CHOISIR L’ÉCO-CONSTRUCTION ? »

Un espace informatif, participatif, interactif, ranimé par des expositions ainsi que des rencontres one to one et des partenariats dédiés au Green Buildings. Des professionnels de l’immobilier et plusieurs experts prendront part à cette manifestation afin de s’informer sur les différentes orientations du bâtiment High Tech, notamment l’aménagement durable, le tourisme écologique, les constructions innovantes en utilisant les nouveaux produits écologiques locaux.

Cet événement sera médiatisé par la presse écrite, électronique, sur les ondes des radios et TV et publié dans la nouvelle édition du Guide de l’immobilier.

http://www.immotunisie.com.tn/les-12emes-journees-de-leco-construction-economie-denergie-innovation/

https://www.facebook.com/Lesjourneesdelecoconstruction/