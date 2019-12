Moins d’un an après son lancement, Nouveau SUV Citroën C5 Aircross totalise déjà plus de 100 000 ventes. Une performance qui en fait la 3ème vente VP de la Marque à l’échelle internationale.

Profitez, vous aussi, de l’aventure en Classe Confort grâce à notre exceptionnelle offre de financement de fin d’année avec 6000 dt de remise, 20% autofinancement et un remboursement sur 24 mois.

Depuis son lancement en janvier dernier, Nouveau SUV Citroën C5 Aircross totalise déjà 100 000 ventes. Un volume qui en fait la 3ème vente VP de la Marque dans le monde (après C3 et SUV C3 Aircross). Depuis le début de l’année, les SUV Citroën représentent ainsi plus d’une vente sur quatre de la Marque dans le monde. En France, où il est produit (Rennes), Nouveau SUV Citroën C5 Aircross se positionne 2ème SUV du segment C le plus vendu depuis le début de l’année.

Ce succès contribue ainsi largement à la dynamique de Citroën, marque généraliste avec la plus forte croissance parmi les 12 marques automobiles les plus vendues en Europe (30 pays) depuis le début de l’année. Fort de son design unique, de son confort et de sa modularité de référence mais aussi de ses 20 technologies d’aide à la conduite, Nouveau SUV Citroën C5 Aircross confirme par ailleurs son pouvoir d’attraction au travers de mix de ventes riches, avec notamment près d’une commande sur deux réalisée sur la version haut de gamme (Shine).

En Tunisie, Nouveau SUV C5 Aircross vient d’être lancé pour vous faire échapper de votre quotidien et vous inviter à emprunter de nouveaux chemins et découvrir de nouvelles aventures. Découvrez à bord :

Une motorisation à 165 CV DIN, la plus dynamique du segment

Les suspensions à double butées hydrauliques progressives ® pour un confort optimal pendant tout le trajet

Des aides à la conduite pour optimiser votre sécurité comme le système actif de détection d’angle mort

Le toit panoramique ouvrant avec velum pour gérer le niveau de luminosité souhaité

Continuez à découvrir Nouveau SUV C5 AIRCROSS dans votre showroom Citroën ou en appelant le 70 02 02 38. Du 23 au 28 décembre, vous profitez de 6000 dt de remise et d’un financement avec apport à 20% via Aures Auto.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Motorisation : PureTech 165 THP BVA

Energie : Essence

Cylindrée : 1598 cm3

Consommation Mixte : 7.9l/100 km

Emission CO2 : de 144 à 238g/km

Nombre de places : 5 places indépendantes

Volume du coffre : jusqu’à 720 L