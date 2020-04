CNOM: Reprise et Réorganisation de l’activité médicale.

Afin d’assurer la continuité des soins pour les patients souffrant de maladies chroniques et les cas d’urgences le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), a appelé dans un communiqué, ce mercredi 22 avril 2020, les médecins à garder le contact avec leurs patients et rappeler par téléphone les plus fragiles et les plus à risque d’entre eux pour vérifier qu’ils ne négligent pas leurs pathologies pendant la crise du Covid-19.

Le conseil à par ailleurs appelé le corps médical, à réorganiser les consultations afin de désencombrer les structures de soins en limitant le nombre de patients et de ne pas accepter les accompagnants sauf en cas de nécessité.

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a aussi précisé dans son communiqué la nécessité d’espacer les Rendez-vous, interdire les visites dans les structures de soins et faire respecter les gestes barrières, ajoutant qu’il autorise et recommande le recours à la consultation médicale directe et à distance avec le renouvellement automatique des ordonnances pour les patients chroniques en accord avec leurs pharmaciens correspondants.

Les praticiens libéraux de même spécialités et de même localisation géographique peuvent s’organiser entre eux pour assurer une permanence de soins dans les cabinets et cliniques indique le communiqué.