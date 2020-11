Chiheb Ben Ahmed: La restructuration du Cepex permettra le développement des exportations tunisiennes

Chiheb Ben Ahmed, PDG du Cepex est intervenu mercredi 25 novembre 2020, sur les ondes de radio Express FM, dans le cadre du programme Ecomag, indiquant que le Centre est un des maillons de la chaîne de l’exportation en Tunisie qui intervient notamment à travers des actions promotionnelles ainsi que l’octroi de subventions du transport. Il a ajouté qu’actuellement, il est question d’un programme de restructuration du Cepex, de manière à ce que celui-ci ne se limite plus à faire de la promotion des exportations mais également leur développement.

« Le Cepex interviendra de ce fait, au niveau de toute la chaîne de valeur, y compris la chaîne de production. Le but étant de consolider la place de la Tunisie sur les différents marchés internationaux » a souligné Chiheb Ben Ahmed. Par ailleurs, l’invité d’Ecomag a évoqué la transformation digitale, conduite dans le cadre du programme de restructuration, et qui fera en sorte que des nouveaux métiers apparaîtront et d’autres, dits anciens disparaîtront. « Nous allons adopter de nouveaux outils basés sur la technologie en matière d’approche des marchés » a ajouté Chiheb Ben Ahmed.

Par ailleurs, le PDG du Cepex a indiqué qu’il existe une réelle problématique au niveau du transport dans le cadre des exportations. Il s’agit essentiellement du frète aérien et le frète maritime. « Nous parlons souvent d’investir les marchés africains, ce qui est une très bonne chose. Cependant, s’il n’y a pas de solutions efficaces en matière de transport, les exportateurs tunisiens se retrouveront bloqués et ne pourront donc pas exporter leurs marchandises sur ces marchés » a expliqué Chiheb Ben Ahmed. et d’ajouter que la restructuration du Foprodex permettra de trouver les solutions en question.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/3452833074834481