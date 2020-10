Chedly Bouallegue : Deux horaires différents pour le couvre-feu sur le Grand-Tunis

Le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallegue a déclaré, sur les ondes de radio Express FM, jeudi 8 octobre 2020, que le couvre-feu sera instaurée à partir d’aujourd’hui de neuf heures du soir jusqu’à cinq heures du matin, indiquant que samedi et dimanche, le couvre-feu sera de Sept heures du soi jusqu’à cinq heures du matin. Il a ajouté que, l’obligation du port de masque dans des endroits ouverts et fermés a été décidée, en plus de la suspension des marchés hebdomadaires et de la prière du vendredi, indiquant que ces mesures seront d’une durée de 15 jours.

Chedly Bouallegue a souligné, en outre que les opérations de stérilisation seront intensifiées dans les lieux publics et d’intérêt public. Il a déclaré : « les cafés et les restaurants seront ouvertes sans les chaises. Quant aux entreprises fonctionnant selon le régime des séances, il leur incombera d’établir pour leurs employés les autorisations de déplacement nécessaires. Cette question sera traitée par les structures administratives. » Pour revenir à la question des restaurants et cafés, le gouverneur de Tunis a confirmé qu’au moment du couvre-feu, tous seront fermés, indiquant que les restaurants en question respecteront les protocoles de santé convenus avec le ministère du Tourisme.

انطلاق فرض حظر التجول بداية من اليومالتفاصيل مع والي تونس السيد الشاذلي بوعلاق#Expresso Publiée par Express FM sur Mercredi 7 octobre 2020

