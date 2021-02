L’expert en gouvernance des entreprises publiques, Charfeddine Yacoubi a déclaré aujourd’hui, vendredi 05 février 2021, lors de sa présence dans le programme Ecomag, à propos des entreprises publiques entre gaspillage et restructuration, que la situation actuelle de celles-ci est devenue désastreuse, soulignant que la Société tunisienne des activités pétrolières pourrait enregistrer des pertes cette année en raison de la baisse des prix du pétrole au niveau mondial.

L’invité d’Ecomag a expliqué que toutes les parties prenantes s’accordent sur le fait que la situation dans toutes les entreprises publiques est dangereuse et catastrophique, ajoutant que selon le rapport du ministère des Finances en 2018, la dette totale de ces entreprises publiques est d’environ 30 mille milliards. Charfeddine Yacoubi a précisé que les entreprises publiques les plus importantes ont des crédits auprès des banques d’une valeur de 16 mille milliards de dinars.

Charfeddine Yacoubi a ajouté que les résultats de la réforme dans ces entreprises publiques ne sont pas garantis, expliquant que chaque entreprise a sa propre spécificité et ses propres problèmes de gouvernance. Il est donc nécessaire de les examiner au cas par cas, une étape qui n’a pas été atteinte.

L’invité d’Ecomag a souligné, par ailleurs que l’examen au cas pour cas des entreprises publiques et le passage à la mise en place des mesures requises ne s’est toujours pas produit. Et de poursuivre que la plupart des entreprises publiques ont été créées dans les années 60 et 70 dans un cadre économique spécifique: « Les gouvernements successifs ont-ils pensé à un nouveau concept d’entreprises publiques? »