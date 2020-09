Chaouki Friaa : Nous envisageons d’abriter des projets de réalité virtuelle et y devenir percusseur

Le Directeur général du Parc d’activités économiques de Zarsis, Chaouki Friaa est intervenu, au micro de radio Express FM, mercredi 30 septembre 2020, afin de parler du nouveau Zarsis Smart Center qui est un centre construit au sein du Parc, entièrement dédié aux activités des TIC. Ce centre renferme plusieurs espaces dont un de coworking, une salle de conférence et un espace de détente.

L’invité d’Expresso a indiqué que les travaux de construction ont démarré en janvier 2019 et prendront fin en octobre de la même année. L’inauguration est prévu pour le 17 octobre prochain. Étalés sur une superficie de 2500 m2, l’objectif derrière la construction de ce centre est d’en faire tout un pôle technologique au sein de la région. Les projets hébergés jusqu’à l’heure avant même l’inauguration sont au nombre de 5 selon les dires de Chaouki Friaa. « Ces projets sont mis en place par notre diaspora tunisienne de la France et qui est essentiellement originaire de la région du Sud. Ces projets sont des filiales d’entreprises tenues par cette diaspora. Aujourd’hui, le taux d’occupation est de l’ordre de 60%, et nous prévoyons que d’ici mars 2021, ce taux sera de 100% » a expliqué le DG de Zarsis Park.

Par ailleurs, Chaouki Friaa a indiqué qu’il est envisagé d’abriter des projets attrait à une nouvelle spécialité à savoir : la réalité virtuelle. « Nous œuvrons à faire en sorte de ramener les équipements nécessaires au sein du Parc et nous pourrons devenir les précurseur en la matière en Afrique du Nord » a poursuivit Chaouki Friaa ajoutant que le volume d’investissement fait jusque là est de l’ordre de 4 millions de dinars. En outre, L’invité d’Expresso a précisé que les secteurs d’activité des entreprises du Parc sont le développement Web, l’e-commerce, la programmation et notamment les logiciels informatiques. Chaouki Friaa a souligné que l’objectif premier étant l’employabilité, il a été crée jusque là pas moins de 400 emplois (ingénieurs et techniciens). « Nous essayons de garder et préserver notre capital en compétences humaines afin d’éviter au mieux la fuite des cerveaux » a indiqué le DG du Zarsis Park.

