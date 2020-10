Change: Séance du Lundi 05/10/2020.

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2700 tandis que le billet vert s’échange à 2.7850 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1785.

L’euro se reprenait lundi face au dollar, tandis que l’état de santé de Donald Trump semble inquiéter un peu moins les investisseurs. Sur le Forex, l’euro prenait plus de 0,3% face au billet vert, à 1,1780 dollar.

La sortie prévue aujourd’hui du président Trump de l’hôpital enlève de l’incertitude et redonne des couleurs aux actifs risqués dont l’euro. Le dernier sondage qui donne une confortable avance au candidat Biden va aussi dans le sens d’un éclaircissement de la situation politique. De plus, les investisseurs gardent toujours l’espoir d’un accord aux Etats Unis entre démocrates et républicains sur le plan de relance après les mauvais chiffres du chômage qui incitent à une mise en place rapide des mesures d’aide aux chômeurs.

L’optimisme général du marché profite à la paire EUR/USD ce lundi, celle-ci repassant au-dessus de 1.1750 pour toucher un plus haut intraday à 1.1785, après avoir débuté la semaine vers 1.1710.

La perspective d’un nouveau soutien massif de 2200 milliards de dollars face à la pandémie aux Etats-Unis dope également l’optimisme des traders, en plus de constituer un facteur négatif pour le dollar de par l’endettement massif qu’un tel plan implique.

L’Euro a également profité de la publication de solides ventes au détail dans la zone euro pour le mois d’août, avec une progression de 4.4% contre +2.5% anticipé, après -1.8% le mois précédent.

Plus tôt dans la journée, le PMI des services final de la zone euro avait lui aussi dépassé les attentes, à 48 points contre 47.6 précédemment.

Pour le reste de la journée, les traders suivront deux statistiques US : le PMI des services et l’ISM des services US du mois de septembre. Le PMI est attendu en baisse à 54.6 contre 55 précédemment. L’ISM devrait lui aussi reculer selon les prévisions, à 56.3 contre 56.9 précédemment.

Les cours du pétrole rebondissaient lundi, après avoir plongé de plus de 4% vendredi, le baril de brut américain WTI prenait 2,75% à 38,07 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 2,32% à 40,18 dollars.