Change: Séance du 30/11/2020

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2750 tandis que le billet vert s’échange à 2.7350 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1980.

Le dollar était lundi à son plus bas depuis 18 mois face aux autres grandes monnaies, les cambistes préférant délaisser le billet vert tant que la Réserve fédérale américaine (Fed) maintient sa politique monétaire accommodante. Le Dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes monnaies, reculait à son plus bas niveau depuis fin avril 2018. Face à l’euro, le dollar cédait 0,17% à 1,1985 dollar pour un euro, à son plus bas depuis trois mois.

La faiblesse du dollar est due aux indicateurs positifs pour la croissance mondiale, qui se combinent aux signaux envoyés par la Fed sur un maintien d’une politique monétaire souple jusqu’à ce que la reprise soit bien entamée.

Pour la paire euro-dollar, les cambistes surveillent notamment le seuil symbolique de 1,20 dollar pour un euro, qui n’a été franchi que le temps d’une séance, en septembre, depuis mi-2018.

Les prix à la consommation en Allemagne ont diminué plus qu’attendu en novembre, en raison notamment d’une accélération de la baisse de ceux de l’énergie, montre la première estimation publiée lundi. L’inflation calculée aux normes harmonisées européennes IPCH ressort à -1,0% par rapport à octobre et à -0,7% par rapport à novembre 2019, précise l’institut fédéral de la statistique.

L’activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en novembre à un rythme record en plus de trois ans, montrent des statistiques officielles publiées lundi, laissant suggérer que l’économie chinoise pourrait être la première puissance majeure à se remettre pleinement des dégâts de la crise du coronavirus. L’indice PMI manufacturier officiel a grimpé à 52,1 contre 51,4 en octobre, selon les données du Bureau national de la statistique. Il s’agit d’un plus haut depuis septembre 2017.

Dans le secteur des services, l’activité a continué de croître pour un neuvième mois consécutif, avec un indice de 56,4 contre 56,2 en octobre. C’est un rythme record depuis juin 2012, alors que la confiance des consommateurs s’est améliorée du fait du faible nombre des nouvelles infections au coronavirus.

La Banque centrale européenne (BCE) pourrait annoncer la semaine prochaine qu’elle augmente de 500 milliards d’euros le montant des actifs qu’elle achète en urgence pour limiter les dégâts économiques de la crise sanitaire.Le montant du Programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP) devrait être porté à 1.850 milliards contre contre 1.350 milliards d’euros précédemment et ce programme serait prolongé de six mois, de fin juin à fin décembre 2021, lit-on dans une note publiée lundi par le numéro un mondial de la gestion de fortune.

Le marché pétrolier recule, pris par le doute sur la stratégie de l’Opep et de ses alliés, dont la Russie et le Kazakhstan, qui entament ce lundi des discussions sur l’évolution de leur production en 2021. Le Brent abandonne 1,58% à 47,42 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,36% à 44,91 dollars. Selon plusieurs sources, l’Opep+ doit trancher au plus tard mardi entre une prolongation d’au moins trois mois des mesures de limitation de la production déjà en vigueur et une augmentation progressive de l’offre à partir de janvier, au risque de déséquilibrer un marché déjà excédentaire.