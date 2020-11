Change: Séance du 26/11/2020

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2650 tandis que le billet vert s’échange à 2.7450 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1900.

L’euro recule légèrement mais se maintient de justesse au-dessus de 1,19. Le billet vert a été également sous pression après la parution des minutes de la Réserve fédérale dont les décideurs ont discuté lors de leur réunion de novembre de la manière d’ajuster les achats d’actifs afin de soutenir plus efficacement les marchés et l’économie. La livre britannique reculait légèrement face à l’euro et au dollar, lestée par les négociations houleuses entre Bruxelles et Londres sur un accord post-Brexit en cédant 0,08% face à l’euro, à 89,13 pence pour un euro, et 0,13% face au dollar, à 1,3363 dollar pour une livre.

Les marchés américains sont fermés ce jeudi pour Thanksgiving et ne rouvriront vendredi que pour une demi-séance.

Sur le plan macroéconomique, les dépenses de consommation des ménages aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre mais elles pourraient ralentir en raison de la résurgence des cas de coronavirus et de l’expiration des aides au chômage pour des millions d’Américains. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique des États-Unis, ont progressé de 0,5% en octobre après une hausse de 1,2% (révisé) en septembre, montrent les données publiées mercredi par le département du Commerce.

Les membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) se sont accordés lors de leur réunion de fin octobre sur le constat qu’ils ne pouvaient pas s’autoriser la moindre complaisance face à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, préparant ainsi le terrain à de nouvelles mesures de soutien, comme le montre le compte rendu des minutes de la BCE publié ce jeudi. La BCE avait déçu les marchés en mars pendant la première vague pandémique, les investisseurs jugeant trop timide sa réaction initiale à la crise. La BCE a laissé sa politique monétaire inchangée le 29 octobre tout en ouvrant la voie à de nouvelles mesures de soutien au crédit et à l’économie en décembre.

La séance européenne a été marqué aussi par la dégradation de la confiance des consommateurs français et allemands en novembre, mois marqué par un reconfinement de la population. L’indice calculé par l’institut GfK a baissé à -6,7 contre -3,2 en octobre et l’indicateur de l’Insee a reculé de quatre points à 90, son plus bas depuis décembre 2018. Alors que plusieurs pays dont la France ont décidé d’assouplir leurs restrictions sanitaires, l’Allemagne a décidé à l’inverse de maintenir ses mesures contre le COVID-19 jusqu’en janvier alors que le nombre quotidien de décès y a atteint un record.

Après quatre séances de progression, les cours du pétrole sont en baisse mais ne s’en dirigent pas moins vers leur meilleure performance mensuelle grâce aux progrès sur les vaccins qui pourraient mettre fin à la pandémie et relancer la demande de carburant. Le baril de Brent recule de 0,91% à 48,17 dollars après un pic depuis le 6 mars à 49,09 dollars. Le brut léger américain perd 1,01% à 45,25 dollars.