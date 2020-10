Change: Séance du 20/10/2020.

Sur la Place de Tunis, la devise unique est traitée à 3.2680 tandis que le billet vert s’échange à 2.7720 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1835 avec un plus haut intraday à 1.1839.

L’euro s’inscrivait en hausse considérable ce mardi face au dollar, alors que le marché observait avec prudence les négociations sur le Brexit comme celles des élus américains sur les mesures de soutien à l’économie.

En effet, le dollar américain s’est échangé à la baisse contre la plupart des principales devises lundi, à l’approche de la nouvelle date butoir pour un plan de relance américain. L’indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence abandonnant 0,23%. L’euro remonte ainsi au plus haut depuis une semaine, au-delà de 1,1830.

L’annonce d’un retour à un confinement quasi-général en Irlande et au Pays de Galles, qui s’ajoute à l’accélération continue des nouveaux cas de contamination, incite à la prudence, tout comme le risque d’un échec des discussions entre démocrates et républicains sur la relance à Washington.

L’ultimatum pour un compromis fixé par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, expirera en fin de journée et les pourparlers n’ont pour l’instant débouché sur aucune avancée concrète. Toutefois, même si un compromis était négocié, il faudrait ensuite convaincre le Sénat, où les républicains, majoritaires, militent pour des aides plus ciblées.

En outre, un certain nombre de responsables de la Réserve Fédérale doivent prendre la parole cette semaine, mais il y a très peu de données sur l’évolution du marché en dehors des indices Markit PMI vendredi qui permettront de savoir si les nouveaux cas records de coronavirus dans 10 États ont freiné la croissance en octobre.

La livre sterling, de son côté, conserve l’essentiel de ses gains de lundi, engrangés grâce aux espoirs d’un compromis de dernière minute avec l’Union européenne sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le marché pétrolier est en petite hausse, rassuré par la hausse des actions après un début de journée pénalisé par les derniers chiffres de la pandémie et les nouvelles restrictions dans plusieurs pays, vues comme des freins à la demande. Le Brent gagne 0,05% à 42,64 dollars le baril après un plus bas à 42,19 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,32% à 40,96 dollars.