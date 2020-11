Change: Séance du 17/11/2020

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2650 tandis que le billet vert s’échange à 2.7500 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1880.

Le dollar a baissé au début de la sessions européenne ce mardi, alors que la montée en flèche des cas de Covid-19 aux États-Unis a entraîné plus de restrictions et que les inquiétudes concernant un transfert en douceur du pouvoir présidentiel s’accentuent.

Par ailleurs, certains analystes attribuaient la faiblesse du billet vert au vote prévu cette semaine au Sénat américain sur la nomination à la Réserve fédérale américaine (Fed) de l’économiste controversée Judy Shelton. Une Fed de plus en plus politisée peut devenir un problème pour le dollar, à moyen terme, ont rapporté des analystes.

L’indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de six autres devises, a baissé de 0,1% à 92,532. EUR/USD a augmenté de 0,25% à 1,1880 et l’USD/JPY a baissé de moins de 0,1% à 104,54.

Des nouvelles de Moderna concernant les résultats positifs des essais de son vaccin Covid-19, la deuxième entreprise pharmaceutique américaine en une semaine à le faire, ont donné un premier coup de fouet aux devises à risque lundi. Mais cela n’a pas duré longtemps, car les États-Unis luttent pour contenir une deuxième vague d’infections, et la distribution du vaccin n’est pas attendue de sitôt.

Les États-Unis ont enregistré plus d’un million de nouveaux cas de coronavirus la semaine dernière, selon les données de Reuters, et plusieurs États, dont le Michigan, le Dakota du Nord et Washington, ont imposé de nouvelles restrictions sur les rassemblements publics et les repas à l’intérieur des bâtiments pour tenter de ralentir la propagation du virus.

Dans le même temps, les inquiétudes se sont accrues quant à la rapidité de la transition du pouvoir à Washington, le président élu Joe Biden ayant déclaré lundi que « davantage de personnes pourraient mourir » de la pandémie si le président sortant Donald Trump continue à bloquer ce mouvement.

Ailleurs, GBP/USD a augmenté de 0,1% à 1,3199, suite à des rapports selon lesquels le Royaume-Uni et l’Union européenne pourraient parvenir à un accord de divorce sur le Brexit d’ici le début de la semaine prochaine.

Bien orienté en début de séance, le marché pétrolier affiche désormais un léger repli, en attendant les conclusions du comité ministériel de l’Opep+ convoqué ce mardi qui pourrait recommander de prolonger pour au moins trois mois les réductions de production actuellement en vigueur, censées pour l’instant ne durer que jusqu’à fin décembre. Le Brent abandonne 0,09% à 43,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,29% à 41,22 dollars.