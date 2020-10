Change: Séance du 14/10/2020

Sur la Place de Tunis, la devise unique est traitée à 3.2620 tandis que le billet vert s’échange à 2.7880 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1765 avec un plus haut intraday à 1.1770.

La livre sterling respirait un peu ce mercredi, récupérant une partie de sa chute de la veille avant un entretien entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson sur le Brexit, tandis que l’euro s’appréciait légèrement face au dollar.

La monnaie britannique gagnait 0,67% face au dollar à 1,3024 dollar, ce qui représente un bond de plus de 1% par rapport à son plus bas en séance plus tôt dans la journée. L’euro grappillait dans le même temps 0,12% face au billet vert, à 1,1760 dollar.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’entretiendra mercredi avec les deux chefs de l’Union européenne, Ursula von der Leyen et Charles Michel, avant de décider si les difficiles négociations commerciales post-Brexit valent la peine d’être poursuivies.

Cet échange programmé à un moment critique des négociations, à la veille d’un sommet européen en partie consacré au Brexit et dont Boris Johnson avait fait une date butoir pour qu’un accord soit trouvé. Mais cette échéance paraît assez souple, selon les experts, qui s’appuie sur des rumeurs qui affirment que Boris Johnson est prêt à poursuivre les négociations au-delà de cette semaine, de quoi faire revenir la livre au-delà de la barre des 1,30 dollar qu’elle a cassée la veille.

Les cambistes guettent par ailleurs le nombre de nouveaux cas de Covid-19, dont l’évolution si elle n’est pas contrôlée a tendance à porter le dollar, considéré comme une valeur refuge, au détriment des autres monnaies dont la livre.

En outre, ce mercredi, le Fonds monétaire international publiera sa dernière édition de la revue Fiscal Monitor, qui suivra l’évolution probable des déficits budgétaires l’année prochaine, au fur et à mesure que les conséquences de la pandémie seront prises en compte. Mardi, le FMI avait prévu une contraction de 4,3% de l’économie américaine cette année, et une baisse de 8,3% du PIB de la zone euro.

Sur le plan macroéconomique, la production industrielle de la zone euro, unique statistique importante du jour, a progressé de seulement 0,7% en août après le bond de 5,0% le mois précédent, un ralentissement sans surprise par les économistes.

Les prix du pétrole étaient dans le rouge mercredi, après un fort rebond la veille dû à des données économiques encourageantes en Chine, premier importateur d’or noir, dont les importations de brut ont augmenté en septembre. Le prix du baril de brut américain WTI baissait de 0,60% à 39,96 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,52% à 42,23 dollars.