Change: Séance du 13/10/2020

Sur la Place de Tunis, la devise unique est traitée à 3.2600 tandis que le billet vert s’échange à 2.7700 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1745 avec un plus haut intraday à 1.1816.

L’euro poursuivait sa légère baisse face au dollar mardi, dans un marché calme et peu enclin à la prise de risque. Sur le Forex, l’euro perdait plus de 0,17% face au billet vert. L’aversion au risque a été le sentiment qui prévaut sur les marchés financiers ce mardi, le dollar a donc repris son statut de valeur refuge traditionnelle en regagnant du terrain sur le Forex.

Le repli de la devise unique s’est accentué davantage après la statistique de l’inflation en Allemagne, qui a confirmé un recul des prix à la consommation en septembre. Les prix à la consommation calculés aux normes européennes (IPCH) ont baissé de 0,4% par rapport au mois d’août ainsi qu’en rythme annuel, conformément à une première estimation. L’inflation allemande s’éloigne ainsi encore davantage de l’objectif de la Banque centrale européenne (BCE) d’une hausse des prix légèrement inférieure à 2% par an.

Le regain d’incertitudes serait en lien avec la suspension de l’essai clinique du groupe pharmaceutique Johnson & Johnson d’un vaccin contre le Covid-19 et dont l’un des participants étant tombé malade et l’impasse constatée sur les négociations d’un plan de relance économique aux Etats-Unis, ont expliqué les experts.

Dans le même temps, la livre sterling se maintenait au-dessus des 1,30 dollar, un seuil symbolique franchi vendredi pour la première fois depuis un mois. Les nouvelles restrictions pour contrer le Covid-19 annoncées par le Premier ministre Boris Johnson ont été moins restrictives que ce que l’on craignait, soulignent les analystes et estiment que cela attribue de la force à la livre à l’approche du sommet des dirigeants européens de cette semaine. Le Brexit est en effet une nouvelle fois à l’agenda cette semaine, alors que la date limite fixée par le M. Johnson pour trouver un accord commercial avec l’Union européenne tombe jeudi.

Par ailleurs, la Banque d’Angleterre (BoE) a envoyé lundi une lettre aux établissements financiers pour connaître leur degré de préparation à la mise en place d’un taux directeur négatif, une hypothèse longuement écartée et finalement évoquée le mois dernier.

Sur le plan macroéconomique, les chiffres mensuels de l’emploi au Royaume-Uni montrent une hausse du taux de chômage à 4,5%, plus haut que prévu. Dans ce sens, dans ses nouvelles prévisions diffusées mardi, le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé sa prévision de croissance pour le Royaume-Uni à 5,9% pour 2021, année où le Brexit va se concrétiser après une période de transition, contre 6,3% auparavant. L’organisation internationale a toutefois amélioré sa prévision économique cette année et table désormais sur une chute du produit intérieur brut (PIB) de 9,8%, au lieu d’une chute de 10,2% attendue en juin.

En outre, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en septembre. L’indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,2% d’un mois sur l’autre et de 1,4% sur un an, des chiffres conformes aux attentes, après un gain de 0,4% en juillet, montrent les données publiées mardi par le département du Travail.

Ajoutons à cela, le sentiment des investisseurs en Allemagne s’est dégradé bien plus que prévu en octobre face à la montée des cas d’infection par le coronavirus et à l’absence d’accord sur les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, montre mardi l’enquête mensuelle de l’institut ZEW. Son indice du sentiment économique a reculé à 56,1 contre 77,4 en septembre.

Quant au marché de l’or noir, le prix du baril regagne un peu de terrain après la forte baisse subie lundi avec la reprise progressive de la production dans le golfe du Mexique, en Norvège et en Libye. Le Brent gagne 0,41% à 41,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend aussi 0,41% à 39,59 dollars.