Change: Séance du 12/10/2020

Sur la Place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2650 tandis que le billet vert s’échange à 2.7700 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1803.

L’euro baissait légèrement face au dollar ce lundi dans un marché surveillant les négociations à Washington sur un nouveau plan de relance et avant que le Brexit ne devienne le centre d’attention des investisseurs. Sur le Forex, l’euro perdait 0,14% face au billet vert, à 1,1809 dollar.

Un nouveau plan de relance serait bénéfique pour les Etats-Unis et réduit donc la demande de valeur refuge, dont le dollar fait partie.

La Maison Blanche a effectué dimanche une énième volte-face sur le sujet, pressant cette fois le Congrès de voter un mini-plan destiné à aider en urgence les PME en difficulté. Or il est peu probable que cette requête soit acceptée par les démocrates, leur chef de file Nancy Pelosi souhaitant un soutien économique de grande ampleur. Mais les discussions se poursuivent tout de même.

Par ailleurs, le Brexit sera une nouvelle fois à l’agenda cette semaine, alors que la date limite fixée par le Premier ministre britannique Boris Johnson pour trouver un accord commercial avec l’Union européenne tombe jeudi.

Avec la livre au-dessus de 1,30 dollar, le marché semble penser qu’un accord commercial va être trouvé, ont rapporté les experts. La devise britannique a dépassé vendredi ce seuil symbolique, pour la première fois depuis un mois. Lundi, elle se stabilisait face à l’euro et baissait légèrement face au dollar.

Le franc suisse continue de doucement se relever face à la monnaie unique, gagnant 0,28% à 0,9312 euro, et atteint au passage son plus haut niveau depuis fin juillet. S’il reste en hausse depuis le 1er janvier, il a toutefois perdu plus de 2% depuis son plus haut de l’année, à la mi-mai. La hausse du jour intervient alors que le Secrétariat d’Etat à l’économie vient de revoir ses prévisions de contraction du PIB à la baisse : alors qu’en juin, le SECO s’attendait à un repli de 6,2% de l’économie, son dernier rapport fait état d’une chute moins violente, limitée à 3,8%.

Le marché pétrolier recule de plus de 1% après l’annonce d’une reprise de la production du premier gisement libyen, la fin de la grève dans le secteur en Norvège et le redémarrage progressif des installations du golfe du Mexique mises

à l’arrêt avant le passage de l’ouragan Delta. Le Brent abandonne 1,24% à 42,32 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,43% à 40,02 dollars.