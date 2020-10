Change: Séance du 09/10/2020

Sur la Place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2620 tandis que le billet vert s’échange à 2.7700 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1815.

L’euro progressait ce vendredi face à un dollar pénalisé par une hausse de l’appétit pour le risque, tandis que les négociations sur un nouveau plan de relance entre républicains et démocrates se poursuivent.

Sur le Forex, l’euro prenait 0,36% face au billet vert, à 1,1801 dollar avec un plus haut intraday à 1.1823.

Ce regain d’optimisme a suivi la nouvelle que Nancy Pelosi (présidente démocrate de la Chambre des représentants) et Steven Mnuchin (secrétaire au Trésor) ont repris leur discussion sur le très nécessaire plan de relance, ont expliqué les experts.

De plus, l’avance du candidat démocrate Joe Biden dans les sondages rend la possibilité d’une victoire nette, et donc d’une transition à la Maison Blanche apaisée, plus probable.

Par ailleurs, la livre sterling baissait du fait de données décevantes sur le PIB britannique, ont souligné les experts. Le Royaume-Uni a ainsi enregistré une progression de 2,1% de son produit intérieur brut (PIB) en août comparé à juillet, soit bien moins que les 4,6% espérés par les analystes. La devise britannique se stabilisait face au dollar, après avoir entamé la journée en hausse, et baissait face à l’euro.

Orienté à la hausse en début de journée, le marché pétrolier est ensuite passé dans le rouge mais reste en passe d’enregistrer sa meilleure performance hebdomadaire depuis début juin grâce à l’effet conjugué de la grève dans le secteur en Norvège et de l’arrivée de l’ouragan Delta sur le golfe du Mexique.

Le Brent abandonne 0,83% à 42,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,97% à 40,79 dollars. Mais sur la semaine, le Brent affiche un gain de 9,3% et le WTI une progression de 10,1%.