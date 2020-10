Change: Séance du 08/10/2020.

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2600 tandis que le billet vert s’échange à 2.7700 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1750.

La monnaie unique repart en légère baisse en faveur du billet vert qui profite d’espoirs sur des mesures de relance ciblées pour l’économie américaine et alors que la marché avait été effrayé mardi par l’annonce par Donald Trump du report des débats sur un nouveau plan d’aide américain après l’élection présidentielle du 3 novembre.

Plus tard, Trump avait appelé le Congrès à passer immédiatement de nouvelles mesures pour aider les salariés du secteur aérien, les petites entreprises et les ménages américains. La présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, ont discuté mercredi d’une enveloppe de 25 milliards de dollars destinée aux compagnies aériennes. Les discussions devraient reprendre dans la journée.

Sur le Forex, le yen était stable face à la monnaie américaine, un dollar s’échangeant pour 105,98 yens, comme mercredi. La monnaie nippone n’évoluait guère non plus face à l’euro, qui valait 124,66 yens comme la veille. La livre sterling de son côté progressait face aux autres principales devises, dans un marché plus optimiste sur les chances de parvenir à un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Elle gagnait 0,33% face au billet vert, à 1,2961 dollar, et 0,35% face à la devise européenne, à 90,74 pence pour un euro.

Le Royaume-Uni a assuré ce mercredi vouloir parvenir à un accord sur leur relation commerciale post-Brexit d’ici mi-octobre, se disant toutefois « prêt » à un échec des négociations, potentiellement ravageur pour l’économie. Les négociations ont repris mercredi à Londres avec l’espoir d’aboutir d’ici fin octobre, malgré le peu de progrès enregistrés jusqu’à présent.

Hormis ce mouvement de hausse sur la livre, le marché des changes était particulièrement calme, le dollar, l’euro, le yen et le franc suisse restant à des niveaux proches de ceux de mercredi.

Le marché pétrolier reste soutenu par les baisses de production liées à la grève dans le secteur en Norvège et surtout par l’arrivée de l’ouragan Delta sur le golfe du Mexique, qui a conduit à l’évacuation de près de 200 installations. Ce facteur l’emporte sur les inquiétudes pour la demande, pourtant mises en évidence mercredi par les chiffres hebdomadaires de l’Energy Information Administration (EIA) américaine.

Le Brent gagne 1,74% à 42,72 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,55% à40,57 dollars.