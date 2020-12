Change: Séance du 02/12/2020

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2850 tandis que le billet vert s’échange à 2.7250 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2080.

L’euro recule légèrement sous 1,2050 dollar après avoir atteint 1,2088, son meilleur niveau contre le billet vert depuis deux ans et demi dans le sillage des dernières nouvelles sur la relance budgétaire aux Etats-Unis et les mesures d’assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine.

La livre sterling, elle, souffre des doutes persistants sur l’après-Brexit et recule de 0,51% face au dollar, à 1,3352 dollar pour une livre, et de 0,39% face à l’euro, à 90,30 pence pour un euro. Le négociateur en chef de l’Union européenne avec le Royaume-Uni, Michel Barnier, a indiqué mercredi aux Etats membres qu’un accord restait toujours incertain, à un mois de la fin de la période de transition post-Brexit, selon des sources européennes.

L’euro est désormais au-dessus de 1,20 dollar, ce qui risque d’être une cause de maux de tête pour la Banque centrale européenne, étant donné que l’inflation est presque nulle en zone euro et que l’euro a gagné 7,6% face au dollar en 2020, ont souligné les analystes en ajoutant que c’est un risque de déflation sur les prix et cela va augmenter la pression sur la présidente de la BCE Christine Lagarde. La BCE se réunira le 10 décembre pour sa dernière réunion de l’année.

Sur le plan macroéconomique, les prix à la production dans la zone euro ont augmenté plus que prévu d’un mois sur l’autre en octobre tandis que le chômage a reculé grâce à l’amélioration progressive de la conjoncture économique, qui a toutefois été stoppée en plein vol par la deuxième vague épidémique, selon les données publiées mercredi par Eurostat. L’Office statistique de l’Union européenne a déclaré que les prix à l’entrée des usines dans les 19 pays partageant l’euro avaient augmenté de 0,4% en glissement mensuel, soit une baisse de 2,0% d’une année sur l’autre. Dans la zone euro, le chômage a reculé en octobre de 86.000 personnes à 13,825 millions, soit 8,4% de la population active contre 8,5% en septembre.

Par ailleurs, les ventes au détail en Allemagne ont progressé plus que prévu en octobre après avoir chuté en septembre, les consommateurs ayant soutenu la reprise de la plus grande économie européenne avant l’instauration le 2 novembre dernier d’un confinement partiel visant à contenir la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Les ventes au détail – un indicateur volatile et souvent sujet à révision – ont progressé de 2,6% en termes réels en octobre après une baisse de 1,9% (chiffre révisé) en septembre, montrent les données publiées mercredi par l’Office fédéral de la statistique.

Enfin, le secteur privé aux Etats-Unis a créé 307.000 emplois en novembre, un chiffre inférieur aux attentes, montrent mercredi les résultats de l’enquête mensuelle du cabinet privé ADP. Le chiffre des créations d’emplois privés d’octobre a toutefois été révisé à la hausse, à 404.000 contre 365.000 annoncé initialement. L’enquête ADP est publiée deux jours avant le rapport mensuel du département du Travail, qui devrait, selon le consensus, confirmer lui aussi la tendance au ralentissement de la reprise de l’emploi.

Les prix du pétrole évoluent également en légère baisse sur fond d’incertitudes liées au report des discussions de l’Opep+ sur la prolongation ou non des coupes de production actuellement en vigueur après plus de quatre heures de conclave lundi, puis des réunions informelles mardi et après l’annonce d’une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis. Selon l’American Petroleum Institute (API), les réserves de pétrole brut américaines ont augmenté de 4,1 millions de barils la semaine dernière alors que le marché les attendait en baisse de 2,4 millions de barils. Le Brent abandonne 0,36% à 47,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,67% à 44,25 dollars.