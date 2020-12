Change: Séance du 01/12/2020

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2780 tandis que le billet vert s’échange à 2.7300 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1990 avec un plus haut intraday à 1.2000.

Le dollar évolue en repli contre un panier de devises de référence en raison des perspectives d’une politique plus accommodante de la Réserve fédérale. L’euro gagne plus de 0,35% à 1,1990 dollar après avoir inscrit un pic de trois mois lundi à plus de 1,2000.

En revanche, le niveau des gens qui parient sur une baisse du dollar à court terme est bien plus bas qu’en septembre, ont souligné les analystes qui estiment que le billet vert, valeur refuge, pourrait profiter de la réalisation que les données économiques vont empirer pendant un bon moment, avant la reprise.

Si les marchés ont profité en novembre des annonces sur des vaccins contre le Covid-19, les reconfinements provoqués par la deuxième vague pèsent sur l’économie. L’OCDE a ainsi revu à la baisse le rebond de la croissance mondiale en 2021, à 4,2%.

En Europe, les cambistes restent focalisés sur les négociations entre Londres et Bruxelles sur un accord commercial post-Brexit. La livre à son tour grimpait de 0,23% face au dollar à 1,3354 dollar pour une livre. La période de transition doit s’achever le 31 décembre. Le Royaume-Uni cessera alors d’appliquer les règles européennes et sortira du marché unique.

Après des mois de discussions poussives, les négociations butent toujours pour arriver à l’accord de libre-échange sans quota ni droit de douane espéré qui permettrait de limiter les perturbations aux échanges. Si un compromis est trouvé, il doit encore être ratifié par les Parlements respectifs, rendant les prochains jours déterminants.

La Réserve fédérale de son côté a prévenu qu’elle s’attendait à des mois difficiles avec un ralentissement de la reprise économique aux Etats-Unis et encore des obstacles à franchir avant la distribution de masse d’un vaccin contre le coronavirus. Même son de cloche de la part du président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, qui a dit s’attendre à une forte croissance économique au second semestre 2021 mais à une situation très difficile sur les trois à six prochains mois.

Sur le plan macroéconomique, le chômage allemand a reculé de façon inattendue en novembre, malgré le confinement partiel instauré le 2 novembre afin d’endiguer une deuxième vague de l’épidémie de coronavirus dans la première économie de la zone euro, selon les données publiées mardi par l’Office fédéral du travail. Le nombre de demandeurs d’emploi a chuté de 39.000 le mois dernier pour atteindre 2.817 millions de personnes en données corrigées des variations saisonnières. Le taux de chômage en Allemagne recule ainsi en novembre, à 6,1% après 6,2% en octobre, à un plus bas depuis le mois d’avril.

Par ailleurs, l’activité dans le secteur manufacturier en Chine a progressé en novembre à son rythme le plus rapide en dix ans, montrent les résultats d’une enquête privée publiés mardi, alors que la deuxième puissance économique mondiale revient à des niveaux pré-pandémie de coronavirus. L’indice PMI manufacturier établi à 54,9 le mois dernier contre 53,6 en octobre, s’installe pour un septième mois consécutif au-delà du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l’activité. Il s’agit d’un plus haut depuis novembre 2010 et d’une performance battant le consensus, alors que les économistes anticipaient un léger recul à 53,5.

La publication de ces résultats intervient au lendemain de celle du PMI officiel, qui s’intéresse principalement aux grandes entreprises et groupes publics, indiquant une progression record de l’activité manufacturière en trois ans.

Le marché pétrolier est proche de l’équilibre dans l’attente de l’issue des discussions entre les pays de l’Opep et leurs alliés, qui ont repoussé à jeudi la réunion officielle chargée de définir leur stratégie de production pour début 2021. Le Brent cède 0,08% à 47,84 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est quasi inchangé à 45,22 dollars.