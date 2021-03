Change: Le dollar monte un peu dans un marché hésitant

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3080 tandis que le billet vert s’échange à 2.7350 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2210 avec un plus haut intraday à 1.2238.

Le retour de l’appétit pour le risque et la perspective d’un creusement des déficits américains pour financer la relance n’empêchent pas le dollar de gagner du terrain face aux autres grandes devises (+0,20%), à commencer par l’euro, qui abandonne 0,27% à 1,2042 dollar, au plus bas depuis le 18 février. Cette faiblesse continue de la monnaie unique européenne s’explique entre autres par les anticipations d’une intensification des achats d’obligations de la BCE pour freiner la remontée des coûts de financement.

Le dollar s’inscrivait done en légère hausse lundi face à un panier de monnaies, dans un marché des changes hésitant sur les perspectives de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed). Le dollar index, qui compare le billet vert à un panier d’autres grandes monnaies, est monté à son plus haut niveau en trois semaines.

La semaine dernière, les taux sur le marché obligataire ont fusé, poussant les cambistes à parier que la Fed allait devoir durcir sa politique monétaire actuellement très souple, ce qui rendrait le dollar plus attractif. Mais le président de l’institution, Jerome Powell, a maintenu que le soutien à l’économie allait durer, car le marché du travail souffre encore.

La Banque centrale européenne a été moins flegmatique face à la hausse des taux. En cas de hausse des taux d’intérêts réels trop rapide, il faudra ajuster la politique monétaire et accroître le niveau de soutien à l’économie, a déclaré vendredi Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE.

Enfin, la livre britannique, qui avait souffert vendredi de l’aversion pour le risque du marché, regagnait 0,12% face au dollar à 1,3950 dollar et 0,40% face à l’euro à 86,32 pence pour un euro. Le principal événement de la semaine pour la livre sera la publication du budget mercredi, ont commenté les analystes de OFX.

L’inflation en Allemagne est restée stable en février à 1,6% sur un an, montre la première estimation publiée lundi par Destatis, l’office fédéral de la statistique. L’indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes IPCH a augmenté de 0,6% par rapport à janvier.

Le marché pétrolier profite lui aussi de l’adoption par les représentants américains du plan de relance de l’administration Biden et de l’espoir d’une accélération de la campagne de vaccination aux Etats-Unis, deux facteurs de soutien à la demande qui l’emportent sur le ralentissement de l’industrie manufacturière chinoise. Le Brent gagne 1,13% à 65,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,15% à 62,21 dollars.