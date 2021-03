Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3050 tandis que le billet vert s’échange à 2.7400 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2050 avec un plus haut intraday à 1.2112.

Le dollar poursuivait sa hausse ce jeudi face à l’euro et à un panier d’autres monnaies, les investisseurs attendant de voir comment le président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell allait réagir aux mouvements du marché obligataire.

Le billet vert gagnait 0,26% face à l’euro, à 1,2032 dollar. Le dollar index, qui compare la monnaie américaine à un panier d’autres devises, montait également.

Alors que les taux du marché obligataire ont augmenté ces dernières semaines, les cambistes se demandent si la Fed, qui promet jusqu’à présent de garder une politique monétaire très souple pour doper la reprise post Covid-19, va devoir au contraire resserrer la vis pour empêcher l’inflation de s’emballer.

Le dollar profite de l’affolement des marchés en tant que valeur refuge. De plus, la monnaie américaine serait rendue plus attractive par une politique monétaire plus stricte.

A l’agenda macroéconomique, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté inchangé en janvier par rapport à décembre dans la zone Euro, à 8,1%, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Eurostat a révisé à la baisse le taux de chômage de décembre, précédemment estimé à 8,3%.

En outre, les ventes au détail dans la zone Euro ont reculé beaucoup plus violemment que prévu en janvier alors que les dépenses de consommation ont été pénalisées par la fermeture des magasins et le report des soldes d’hiver dans le cadre de la crise sanitaire, montrent les données publiées jeudi par Eurostat. L’agence statistique européenne a indiqué qu’au mois de janvier, les ventes au détail dans les 19 pays qui partagent l’euro avaient reculé de 5,9% en glissement mensuel et de 6,4% d’une année sur l’autre

Les prix du pétrole varient peu avant le début de la réunion de l’Opep et ses alliés sur le niveau de la production: le baril de Brent gagne 0,02% à 64,08 dollars et le brut léger américain 0,13% à 61,36 dollars.