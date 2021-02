Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2880 tandis que le billet vert s’échange à 2.7350 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2015 avec un plus bas intraday à 1.2003.

Le dollar montait un peu ce mercredi face à l’euro, la monnaie unique européenne souffrant des retards dans sa campagne de vaccination par rapport aux Etats-Unis. Sur le Forex, l’euro s’échangeait pour 1,2019 dollar, en baisse de 0,21%, après avoir touché 1,2010 dollar, un plus bas depuis deux mois.

L’euro poursuit sa lente descente, le marché n’apprécie pas le rythme lent de la campagne de vaccination dans l’Union européenne, qui risque de ralentir la levée des confinements, ont commenté les analystes.

L’euro reste quant à lui orienté à la baisse, ni les spéculations sur le prochain gouvernement italien ni la remontée plus marquée qu’attendu de l’inflation en zone euro ne suffisant à enrayer le repli. En effet, une partie du risque causé par la crise politique en Italie a été atténué par la convocation de Mario Draghi, ex-chef de la Banque centrale européenne (BCE), par le président de la République, qui devrait lui demander de former un gouvernement.

De l’autre côté de l’Atlantique, les cambistes se focalisaient sur les discussions sur le plan de relance. La Maison Blanche maintient son ambitieux plan de 1.900 milliards de dollars. Le marché des changes se demande notamment si de telles mesures pousseraient la Réserve fédérale américaine (Fed) à durcir sa politique monétaire plus tôt que prévu pour éviter une inflation trop élevée, ce qui rendrait le dollar plus attractif.

L’inflation dans la zone euro est redevenue positive en janvier et elle a même dépassé les prévisions des économistes, montre la première estimation publiée mercredi par Eurostat, qui pourrait compliquer la tâche de la Banque centrale européenne (BCE). Le taux d’inflation calculé aux normes européennes IPCH ressort à 0,9% en rythme annuel après -0,3% en décembre. Il était négatif depuis le mois d’août, principalement en raison de la chute des prix de l’énergie. Sur un mois, l’inflation ressort à 0,2%.

Le marché du travail américain a rebondi avec vigueur après avoir connu des problèmes liés au verrouillage de l’économie au cours du premier mois de l’année, selon une enquête privée publiée mercredi. Selon l’ADP, le secteur privé américain a ajouté 174 000 emplois nets au cours du mois de janvier, soit trois fois plus que ce que les analystes avaient prévu. Ce chiffre dépasse également la baisse de 123 000 emplois dans le secteur privé signalée en décembre, lorsque le secteur des services en particulier a été frappé par des restrictions sanitaires.