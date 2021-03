Change: Le dollar au plus haut en trois mois face à l’euro

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2900 tandis que le billet vert s’échange à 2.7700 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1870 avec un plus haut intraday à 1.1932

L’euro abandonne 0,36% face au billet vert, à 1,1874 dollar. Outre le renchérissement du dollar, la devise européenne est aussi pénalisée par la baisse inattendue de la production industrielle allemande en janvier. Le dollar gagne environ 0,25% face à un panier de devises de référence et reste proche d’un plus haut de trois mois, soutenu par la hausse continue des rendements obligataires américains mais aussi galvanisé par les bons chiffres de l’emploi américain et le message attentiste du patron de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell la veille..

Le Sénat américain a approuvé samedi le plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.594 milliards d’euros) de l’administration Biden. Le texte, qui prévoit notamment une aide directe aux ménages de 1.400 dollars, sera soumis au vote de la Chambre des représentants mardi, a indiqué sur Twitter Steny Hoyer, le chef du groupe démocrate à la chambre.

Le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Steny Hoyer, a indiqué que le texte serait examiné mardi par la chambre basse, avant un dernier vote. Majoritaires, les démocrates devraient l’approuver rapidement pour que Joe Biden puisse le promulguer d’ici le 14 mars, avant la suspension prévue du versement d’allocations chômage.

Alors que les dernières données sur l’emploi américain publiées vendredi étaient meilleures que prévu, certains participants du marché commencent à s’inquiéter d’une possible surchauffe de l’économie américaine à venir, qui conduirait à une montée de l’inflation.

Avec la tension sur le marché obligataire, les investisseurs suivront avec attention les commentaires de Christine Lagarde jeudi à l’issue de la réunion de la Banque centrale européenne, dont les membres ont lancé des signaux contradictoires sur l’interprétation à donner à la remontée des rendements.

Sur le plan macroéconomique, après une progression de 1,9% en décembre 2020, la production industrielle allemande a chuté de 2,5% en janvier, selon l’office fédérale de statistiques, une chute toutefois moins forte que ce que les économistes craignaient en moyenne. Avec cette contraction, la production industrielle ressort à un niveau inférieur de 4,2% à celui de février 2020, mois précédant les mesures pour endiguer la pandémie de coronavirus en Allemagne.

Du côté des indicateurs, le marché prendra connaissance demain des derniers chiffres du PIB de la zone Euro pour le quatrième trimestre puis, mercredi, des données concernant l’inflation aux Etats-Unis, un indicateur qui sera suivi de près compte tenu des récentes interrogations entourant l’évolution des prix.

Le baril de Brent dépasse les 70 dollars pour la première fois depuis janvier 2020 tandis que celui de brut américain a atteint son plus haut niveau en plus de deux ans, à 67,98 dollars, après l’attaque dimanche d’installations de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco par les Houthis du Yémen.