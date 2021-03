Change: La monnaie unique se redresse légèrement contre le billet vert

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3100 tandis que le billet vert s’échange à 2.7450 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2050 avec un plus haut intraday à 1.2112.

Les espoirs placés dans le retour progressif à la normale de l’activité économique continuant de favoriser l’appétit pour les actifs risqués. Les investisseurs européens saluent entre autres les dernières nouvelles encourageantes sur le front sanitaire: en Allemagne, la chancelière Angela Merkel s’apprêterait à accepter un assouplissement des mesures de restriction sanitaires lors d’une réunion avec les dirigeants des Länder et aux Etats-Unis, le président Joe Biden a assuré mardi que tous les adultes pourraient avoir accès aux vaccins avant fin mai.

L’optimisme est aussi alimenté par les résultats définitifs des enquêtes d’IHS Markit auprès des directeurs d’achats: l’indice PMI composite de la zone euro, qui combine l’activité des services et celle du secteur manufacturier, est remonté à 48,8 le mois dernier contre 47,8 en janvier et 48,1 en première estimation, ce qui suggère une amélioration de la conjoncture même si la région n’a pas encore renoué avec la croissance. L’indice des services remonte lui aussi tout en restant en contraction, à 45,7 après 45,4 en janvier et contre 44,7 en première estimation.

Le dollar se stabilise après avoir souffert en début de journée du regain d’appétit pour le risque et des espoirs de reprise, qui profitent notamment aux devises de pays exportateurs de matières premières comme l’Australie ou le Canada. L’indice qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence est quasi inchangé et l’euro revient vers 1,2070 dollar après un pic à 1,2112.

Sur le plan macroéconomique, le secteur privé des Etats-Unis a créé 117.000 emplois en février selon le cabinet ADP, là où les économistes espéraient des créations nettement supérieures, et à comparer aux 195.000 créations de janvier (chiffre révisé d’une estimation initiale qui était de 174.000).

Outre-Atlantique, les investisseurs garderont un oeil sur la présentation du premier budget britannique depuis la sortie de l’UE. Sur le Forex, les données sur le nombre de personnes touchées par le Covid-19 continuent de s’améliorer, et la campagne de vaccination avance, donc la livre va continuer de se renforcer.

Au-delà de l’optimisme général lié aux vaccins, le marché pétrolier profite des informations selon lesquelles l’Opep et ses alliés, qui se réunissent jeudi, vont renoncer à augmenter leur production en avril. Le Brent gagne 1,95% à 63,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,91% à 60,89 dollars.

Enfin, porté par l’appétit pour le risque du marché, le bitcoin gagnait 8,88% à 51.666 dollars.