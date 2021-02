Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3200 tandis que le billet vert s’échange à 2.7250 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2210 avec un plus haut intraday à 1.2238.

Mercredi, Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, a une fois de plus réaffirmé l’engagement de celle-ci à maintenir une politique accommodante pour favoriser la reprise de l’économie, ajoutant qu’il faudrait peut-être plus de trois ans pour que l’inflation parvienne à l’objectif de la Fed. Si ces propos ne sont pas nouveaux, ils ont néanmoins suffi à calmer pour le moment les craintes sur l’inflation.

En revanche, Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a déclaré de son côté ce jeudi que l’institution surveillait l’évolution des taux réels et qu’elle était prête à agir en cas de risques pour la reprise économique.

Du coté des changes, le dollar recule de 0,41% face à un panier de devises de référence et l’euro frôle 1,22 dollar et les dépasse ultérieurement.

Grâce à la perspective d’un assouplissement des mesures de confinement, le moral des consommateurs en Allemagne s’est amélioré plus que prévu à l’approche de mars, son indice calculé par l’institut GfK ressortant à -12,9 contre -15,5 en février et -14,3 pour le consensus.

L’économie américaine a augmenté de 4,1% au quatrième trimestre 2020 en rythme annualisé, d’après la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) du Département du Commerce, conformément aux attentes de Jefferies. Cette croissance a donc été révisée en hausse de 0,1 point par rapport à la toute première estimation, et intervient après un rebond de 33,4% le trimestre précédent. Sur l’ensemble de 2020, l’économie américaine s’est contractée de 3,5%.

En outre, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué davantage que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, dernier signe en date du redressement de l’activité économique Outre-Atlantique. Les inscriptions au chômage ont reflué à 730.000 lors de la semaine au 20 février, soit une contraction de 111.000 par rapport à la statistique de la semaine précédente, finalement révisée de 861.000 à 841.000. Les inscriptions repassent ainsi en-dessous du seuil de 800.000, au-dessus duquel elles évoluaient depuis six semaines, ce qui peut être interprété comme une amélioration du marché du travail.

Les cours du pétrole évoluent à leurs plus hauts niveaux en treize mois au lendemain de l’annonce par l’Energy Information Administration d’une baisse de la production des Etats-Unis de 1,1 million de barils par jour la semaine dernière en raison de la vague de froid sur le sud du pays. Le baril de Brent gagne 0,85% à 67,61 dollars et le brut léger américain avance de 0,78% à 63,71 dollars.