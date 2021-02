Change: La livre rebondit, le déconfinement britannique se profile

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3150 tandis que le billet vert s’échange à 2.7350 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2135 avec un plus haut intraday à 1.2175.

La livre poursuivait son ascension face à l’euro et au dollar mercredi, dopée par l’ambition britannique d’un retour à la normale fin juin. La livre britannique gagnait 0,35% face au dollar à 1,4162 dollar pour une livre et 0,23% face à l’euro à 85,89 pence pour un euro.

En début de séance asiatique, elle a atteint un plus haut depuis avril 2018 face au dollar à 1,4237 dollar et en un an face à l’euro à 85,41 pence.

Le Premier ministre Boris Johnson est optimiste sur un retour à la normale pour le 21 juin, et cela renforce la livre britannique malgré des fondamentaux fragiles. Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d’Europe par la pandémie de Covid-19, et son économie déjà endommagée en 2020 souffre d’un confinement débuté en janvier. Mais avec une campagne de vaccination rapide, le pays vise une réouverture progressive à partir de mars.

Cette amélioration des perspectives, pour un pays qui jusqu’à récemment était accablé par les chaînes de Brexit et une réponse parfois désordonnée à la pandémie, entraîne d’importants flux de capitaux vers les actifs britanniques, qui sont à l’origine de la vitalité actuelle de la livre. Cet optimisme permet à la Banque d’Angleterre (BoE) d’adopter un ton prudent, et les cambistes ne s’attendent plus à ce que l’institution adopte un taux négatif, mesure qui rend coûteux de posséder des devises.

A l’inverse, le président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell a réitéré mardi lors d’une audition parlementaire que l’institution allait maintenir sa politique accommodante de soutien à l’économie: des taux d’intérêt quasi nuls et des achats d’actifs à hauteur de 120 milliards de dollars par mois pour éviter un assèchement du crédit. Les cambistes suivront à nouveau dans l’après-midi et jeudi la suite de l’audition de M. Powell et celle d’Andrew Bailey, gouverneur de la BoE devant les parlementaires britanniques.

Les déclarations jugées rassurantes de Jerome Powell contribuent à un retour au calme sur le marché obligataire: le rendement des Treasuries à dix ans varie peu, autour de 1,367% et son équivalent allemand s’affiche à -0,317%. L’indice dollar, qui mesure l’évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, cède 0,07%. L’euro progresse de 0,11% à 1,2162 dollar.

Dans l’actualité européenne, le dynamisme des exportations et de la construction a permis à l’économie allemande de croître de 0,3% au quatrième trimestre alors qu’une première estimation avait donné une croissance de 0,1% seulement.

Ce matin, Destatis a fait état en seconde lecture d’une croissance de 0,3% du PIB allemand au quatrième trimestre 2020, au lieu d’une hausse de 0,1% annoncée initialement, après un plongeon de 9,7% au deuxième trimestre et un rebond de 8,5% au troisième. ‘Au quatrième trimestre, le processus de reprise a ralenti du fait de la seconde vague de coronavirus et des nouvelles mesures de confinement imposées en fin d’année’, a expliqué l’office fédéral de statistiques.

Les cours du pétrole sont en hausse avec les perturbations continues aux États-Unis à la suite de la vague de froid sur le sud du pays mais l’annonce par l’American Petroleum Institute (API) d’une hausse inattendue d’un million de barils des stocks de brut américain aux Etats-Unis la semaine dernière freine les gains. Le Brent prend 0,9% à 65,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,73% à 62,12 dollars.