La livre bat ses records, le Royaume-Uni se dirige vers un déconfinement

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3050 tandis que le billet vert s’échange à 2.7350 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2105 avec un plus haut intraday à 1.2169.

L’indice dollar a atteint son plus bas niveau depuis trois semaines, l’optimisme croissant quant aux perspectives pour l’économie mondiale conduisant les cambistes vers les devises plus risquées. L’euro gagne 0,3% à 1,2163 dollar, au plus haut depuis le 27 janvier.

La livre sterling de son côté, a inscrit un record depuis avril 2018 à 1,3951 dollar avant de revenir à 1,3922. La performance de la livre défie les prévisions de la plupart des analystes, qui ont vu les contraintes post-Brexit et l’impact économique de la pandémie comme d’importants obstacles pour la monnaie. Face à l’euro, la monnaie britannique a grimpé à son plus haut depuis mai 2020 à 87,06 pence pour un euro avant d’effacer ses gains (-0,05% à 87,29 pence).

La livre britannique trouve un soutien dans un contexte de hausse mondiale de la confiance des investisseurs et en raison du succès du déploiement du vaccin britannique, qui a placé le pays en position de leader pour le rebond économique post-pandémie.

La faiblesse de l’euro face à la livre s’explique essentiellement par la divergence de rapidité des campagnes de vaccination. Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe par la pandémie, a administré une première dose à 15 millions de personnes. Les cambistes misent donc sur une reprise rapide de l’économie britannique, contrairement à la zone euro.

Le billet vert souffre néanmoins de l’inquiétude des cambistes sur le plan massif de relance de l’économie américaine de 1.900 milliards de dollars prévu par Joe Biden, qui pourrait entraîner une surchauffe de l’économie et faire monter l’inflation à des niveaux incontrôlables. Maintenant que le deuxième procès en destitution de Donald Trump s’est achevé, le Congrès va se concentrer sur le plan de relance, qui pourrait être lancé dès mi-mars.

Sur le front macroéconomique, l’indice d’activité manufacturière ‘Empire State’ de la Fed de New York s’inscrit en hausse de neuf points ce mois-ci pour s’établir à +12,1, un plus haut depuis plusieurs mois, alors que le consensus anticipait un gain nettement moins fort. Cette hausse de l’indice d’un mois sur l’autre reflète une accélération de l’expansion de l’activité manufacturière dans la région de New York. Pour mémoire, c’est le seuil de zéro qui marque la limite entre expansion et contraction de l’activité.

L’indice ZEW du moral des investisseurs et des analystes allemands poursuit sa progression en février, gagnant encore 9,4 points à 71,2 ce mois-ci.

Par ailleurs, la contraction de l’économie de la zone Euor a été légèrement plus faible qu’estimée initialement au quatrième trimestre, montre mardi la deuxième estimation publiée par Eurostat. Le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a baissé de 0,6% sur la période octobre-décembre. Par rapport au quatrième trimestre 2019, le PIB affiche une baisse de 5,0%. La première estimation publiée il y a deux semaines avait donné une contraction de 0,7% d’un trimestre sur l’autre et une baisse de 5,1% en rythme annuel.

Eurostat fait également état d’une hausse de l’emploi dans la zone Euro de 0,3% d’un trimestre sur l’autre et d’une baisse de 2,0% par rapport au quatrième trimestre en 2019.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin est toujours bien entouré (+1,93%), ce qui lui a permis d’inscrire une nouvelle fois un record, à 49.938 dollars.

Sur le marché pétrolier, le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,54% pour atteindre 59,79 dollars le baril, après un pic de 13 mois à 60,95, en raison d’une vague de froid aux Etats-Unis entraînant la fermeture de nombreux puits et raffineries au Texas. Le Brent cède en revanche 0,25% à 63,14 dollars alors que l’organisation patronale norvégienne a conclu un accord salarial avec un important syndicat, évitant des perturbations de l’approvisionnement en Europe.