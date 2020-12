Chaker Jribi: Covidar permet de soigner les patients Covid à leur domicile gratuitement

Chaker Jribi, porte-parole de l’initiative Covidar a indiqué, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, lundi 30 novembre 2020, que la deuxième vague du Covid-19 est plus dangereuse que la première et que de ce fait, la prévention et le diagnostic précoce sont des éléments très importants.

En outre, Chaker Jribi a expliqué que le rôle joué par le cadre médical et paramédical est à valoriser dans cette lutte contre la pandémie du Coronavirus. « Il faut que la société civile rejoint l’Etat dans ses efforts dans les soins prodigués aux patients Covid-19 ». L’initiative Covidar vise donc à soigner ces patients à leur domicile le plus tôt possible, par des professionnels de la santé de la première ligne. Cette initiative permet d’éviter l’aggravation des conditions de santé et réduire ainsi le besoin de soins hospitaliers.

Par ailleurs, l’invité d’Expresso a ajouté que le ministère chargé des relations avec les organes constitutionnels et les organisations de la société civile était de même impliqué dans cette initiative. Et d’ajouter que pour les patients dont l’état est grave, une coordination est faite avec les services de réanimation afin de les aider au mieux. Il a noté que Covidar est gratuite et sans but lucratif.

