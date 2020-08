BSB TOYOTA célèbre le 100ème RAV4 HYBRIDE vendu en Tunisie

BSB Toyota, importateur et concessionnaire officiel de la marque Toyota, célèbre officiellement la vente du 100ème RAV4 hybride sur le marché tunisien.

Un challenge qui remonte au 06 septembre 2019 date à laquelleBSB Toyota a lancé pour la toute première fois en Tunisie sa gamme Hybride lors d’une soirée de présentation des modèles mythiques de la marque : la nouvelle Corolla et le nouveau RAV4 Hybride.

Pour célébrer ce succès, BSB Toyota offre au propriétaire du 100èmeToyota RAV4 hybride la gratuité de l’ensemble des entretiens du véhicule jusqu’à 100.000km.

« Nous nous sommes fixés comme objectif de ne pas nous conformer aux traditions conservatrices du marché tunisien. Nous avons tout misé sur l’innovation et la différenciation en introduisant en force la technologie hybride dans un contexte où ni la législation, ni les taxes en vigueur n’encouragent suffisamment l’import de ce genre de véhicules Eco-Friendly. Aujourd’hui, nous sommes fières d’affirmer que l’introduction de la technologie hybride en Tunisie est un succès total, le Tunisien ne peut qu’apprécier les avantages du RAV4 hybride en termes de performance, de consommation réduite et de faible émission de CO2 », a déclaré Aymen Montacer, Directeur Commercial de Toyota.

Nouveau RAV4 : le SUV le plus vendu au monde

A l’origine du segment des véhicules SUV (compact, agile et polyvalent), il demeure aujourd’hui encore la référence en matière de SUV et ses ventes atteignent de nouveaux sommets.En 2019, le RAV4 a été non seulement élu le SUV le plus vendu au monde, mais aussi le n° 4 des ventes mondiales de véhicules de tourisme – tous modèles et marques confondus.

L’hybride Toyota, comment ça marche ?

L’Hybride Toyota a été conçue pour vous faciliter la vie avec une conduite simple et fluide tout en offrant d’incroyables économies de carburant et des émissions de CO2 maîtrisées.

Pas besoin de la brancher, votre Toyota Hybride est totalement autonome. La batterie se recharge toute seule durant les différentes phases de conduite vous permettant d’effectuer 50% de votre temps de trajet en tout électrique. Comment ça marche ?

Au démarrage, il suffit d’une pression sur le frein et sur le bouton Power pour démarrer dans un environnement silencieux et profiter directement du mode 100% électrique.En conduite normale, votre Toyota Hybride choisit toute seule l’énergie la plus adaptée à votre conduite. En pleine accélération, le moteur à essence vient soutenir le moteur électrique pour apporter plus de puissance.Lors des phases de décélération et de freinage, le système coupe automatiquement le

Au démarrage, il suffit d’une pression sur le frein et sur le bouton Power pour démarrer dans un environnement silencieux et profiter directement du mode 100% électrique.En conduite normale, votre Toyota Hybride choisit toute seule l’énergie la plus adaptée à votre conduite. En pleine accélération, le moteur à essence vient soutenir le moteur électrique pour apporter plus de puissance. Lors des phases de décélération et de freinage, le système coupe automatiquement le moteur à essence et recharge les batteries du véhicule.