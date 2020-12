Brexit: à partir du début janvier 2021, un accord de partenariat entre la Tunisie et le Royaume-Uni

L’accord de partenariat entre la Tunisie et le Royaume-Uni, conclu le 4 octobre 2019 entrera en application à partir du début janvier 2021, date de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit), a annoncé mercredi, le ministère du Commerce et du développement des exportations.

Le ministère a aussi expliqué que » l’Accord d’association entre l’UE et la Tunisie cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à partir de sa sortie de l’union, ce qui fait que ses échanges commerciaux bilatéraux avec la Tunisie seront soumis aux dispositions de l’accord conclu entre les deux partie et ratifié par Décret Présidentiel n° 2020-137 du 30 novembre 2020, portant ratification de l’accord établissant une association entre la République tunisienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et ses annexes « .

Le ministère a également indiqué que cet accord bilatéral permettra de préserver le rythme normal du commerce entre les deux pays et les avantages commerciaux appliqués dans le cadre de l’accord avec l »Union européenne notamment ceux relatifs au libre échange des produits industriels et aux règles d’origine.

D’autres avantages seront aussi échangés dans le cadre l’accord avec le royaume uni et toucheront notamment les produits agricoles non concernés par le libre échange, sous forme de quotas annuels, dont un quota relatif à l’huile d’olive de 7723 tonnes exonérées des frais douaniers.