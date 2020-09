Boubaker Zkhama : Le Covid-19 est une maladie ordinaire, ce n’est plus ce “monstre” dont nous avions peur!

Intervenu sur les ondes de radio Express FM, dans le cadre de l’émission Expresso du mardi 22 septembre 2020, le président de la Chambre syndicale des cliniques privées, Boubaker Zkhama a abordé la question du rôle des cliniques privées dans la lutte contre le Covid-19. Dans un premier temps, l’invité a fait part de l’état des lieux du secteur dans le contexte de la pandémie soulignant d’abord les difficultés connues des suivis de la fermeture des frontières. Cette décision a fait que le nombre de malades étrangers accueillis au sein des cliniques privées a considérablement diminué, alors que l’exportation des services médicaux assurent 50% du total de l’activité des ces institutions. Ces dernières ont accusé une perte de 80% de leur chiffre d’affaires.

Dans un deuxième temps, Boubaker Zkhama a indiqué que le nombre des admissions des cas testés positifs au Covid-19 au sein des cliniques privées est, à peu de chose près, équivalent à celui enregistré au sein des hôpitaux publics. Le président de la CSCP a expliqué qu’au début de la pandémie, les citoyens ont à quelque endroit “boycotté” les cliniques privées de peur de la contagion par le virus. “Depuis que nous avons appris à mieux apprivoiser ce virus, nous nous sommes équipés du matériel nécessaire, dont les concentrateurs à fort débit, afin de pouvoir assurer les soins médicaux prescrits contre le Covid-19” a ajouté Boubaker Zkhama. En effet, l’invité explique à ce titre, que tous les malades hospitalisés n’ont pas les mêmes besoins en termes d’oxygène, certains ont des besoins accrus de l’ordre de 30 litres, ce qui ne pouvait être fourni à travers l’ancien matériel.

Boubaker Zkhama s’est montré rassurant quant au respect des consignes au sein des cliniques privées, indiquant que les malades concernés sont admis selon un circuit précis et sont complètement isolés des autres malades afin d’éviter tout risque de contagion. “Il faut que les gens sachent aujourd’hui que le Covid-19 est une maladie ordinaire, ce n’est plus ce “monstre” dont nous avions peur au tout début. Tous les chiffres relatifs au nombre de nouveaux cas de contamination ne sont pas plus importants que ceux dus à la grippe H1N1 qui est plus dangereuse encore. Il ne faut pas avoir peur!” a souligné Boubaker Zkhama.

Nadya Elsabbagh