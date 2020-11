Bochra Ben Moussa El Byr : Le projet IDEE offre une assistance technique aux entreprises industrielles

L’experte technique du projet IDEE (Innovation Développement Economique Régional et Emploi), Bochra Ben Moussa El Byr a indiqué au micro de radio Express FM, mardi 3 novembre 2020, que ce projet travaille sur l’appui de la compétitivité de l’entreprise, soulignant qu’il assure l’assistance technique des entreprises industrielles. « Cette assistance est apportée à travers trois volets à savoir : le volet marketing, le volet RH et le volet innovation. Ce projet est géré en partenariat avec le ministère de l’Industrie et la GIZ » a poursuivi Bochra Ben Moussa El Byr.

L’objectif premier du projet IDEE est d’améliorer la performance économique de l’entreprise. L’assistance technique permet l’introduction de méthodes de gestion moderne au sein de l’entité industrielle. L’invitée d’Expresso a évoqué le volet marketing qui se fait à travers l’accès au marché, la diversification du produit, l’adaptation à la vente en ligne, etc. Il est également question du renforcement des ressources humaines à travers l’accompagnement de plus de 166 entreprises où l’amélioration des conditions de travail et du chiffre d’affaires a été notée.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/843197329756552