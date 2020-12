Bilel Sahnoun: La Bourse de Tunis s’en sort avec le moindre mal en 2020 avec -4% de rendement annuel du Tunindex

Invité sur le plateau d’Expresso du mercredi 23 décembre 2020, Bilel Sahnoun, directeur général de la Bourse de Tunis, a déclaré que cette dernière s’en sort de l’année 2020 avec le moindre mal. Il a ajouté que le taux de rendement de la Bourse de Tunis est de l’ordre de -4% sur toute l’année 2020, ce qui représente un niveau bien meilleur que d’autres réalisés par des bourses arabes à l’instar de l’Egypte qui fait -24%.

Bilel Sahnoun a expliqué que la principale raison qui donne ce constat à moindre mal est relative au fait que les entreprises cotées en bourse n’appartiennent pas aux secteurs les plus sinistrés par la pandémie de coronavirus, comme cela a été le cas pour le tourisme, les transports et le pétrole. Et d’ajouter que le nombre de transactions au cours des neuf premiers mois de l’année 2020 pour toutes les sociétés cotées en bourse n’a diminué que de 5% par rapport à 2019.

Par ailleurs, le DG de la Bourse de Tunis a indiqué que l’impact de la pandémie du Coronavirus est encore inconnu sur le ratio de risque de certains secteurs, dont le premier est celui des banques et des assurances, qui représentent environ 53% de la capitalisation boursière. L’invité Expresso a déclaré qu’en ce qui concerne le volume des transactions au titre de l’année 2020 s’est établit au même niveau de volume de transactions pour l’année 2019 à savoir: -1%. Il a également ajouté que le volume des échanges en général est très faible en Tunisie. En effet, le taux de rotation des titres boursiers est de l’ordre de 10% seulement. Sachant que le taux sur les marchés africains est en moyenne d’environ 5%.

Dans le même propos, Bilel Sahnoun a indiqué que la faiblesse du volume des transactions empêche d’attirer les grands investisseurs étrangers, qui sont à la recherche d’un marché liquide et profond avec un taux de rotation respectable d’au moins de 15%.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/479199263063384