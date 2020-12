Bassem Ennaifer: L’euro continuera sa montée face à la baisse du dollar durant les 4 premiers mois de 2021

L’analyste financier Bassam Enneifer a déclaré aujourd’hui, 15 décembre 2020, lors du programme EcoMag, qu’il y a une stabilité du dinar par rapport au dollar, ajoutant que la baisse du dinar par rapport à l’euro est le résultat de répercussions qui n’ont aucun rapport avec la situation intérieure de la Tunisie, mais il s’agit plutôt du résultat du taux d’échange élevé de l’euro contre le dollar.

Bassem Ennaifer a ajouté que depuis le 1er décembre 2020, l’euro a atteint des niveaux records par rapport au dollar, ce qu’il n’a jamais réalisé tout au long de l’année 2020, et c’est ce qui s’est reflété dans le taux de change du dinar par rapport à l’euro. Cela indique en outre qu’il existe des problèmes au niveau de l’économie américaine car les investisseurs ne connaissent pas encore les plans de relance de cette économie, ajoutant que récemment 853 000 demandes d’allocation chômage ont été enregistrées en Amérique.

L’invité d’EcoMag a également expliqué que l’on s’attend à ce que l’euro continue de monter et que le dollar baisse au cours des 4 premiers mois de l’année 2021. Il a indiqué que si les indicateurs économiques de notre pays sont inférieurs aux attentes au cours du quatrième trimestre de l’année, notamment en ce qui concerne le secteur des transports et de l’alimentation, cela créera une sorte d’inflation en janvier 2021, et entraînera de ce fait, une baisse des taux d’intérêt.

N.B